Ups! Wyniki najdroższego filmu w historii Netfliksa nie powalają. Pieniądze wyrzucone w błoto?

Gdy zatrudnia się twórców największych hitów w historii kina ("Avengers: Koniec gry" i "Avengers: Wojna bez granic") należy się im kredyt zaufania. Dla braci Russo tym kredytem zaufania od Netfliksa są ogromne pieniądze. Już wcześniej zrealizowali dla platformy "The Gray Man" za 200 mln dol. Nawet udało mu się przebić, bo w topce najpopularniejszych filmów anglojęzycznych wszech czasów platformy zajmuje ósme miejsce.



"The Gray Man" jeszcze do niedawna był najdroższym filmem w historii Netfliksa. To się zmieniło za sprawą "The Electric State", które kosztowało jakieś 120 mln więcej (320 mln). Produkcja powinna więc rozbić bank. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Czyżby użytkownicy platformy akurat w tym wypadku posłuchali krytyków? Na to wygląda.