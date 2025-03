Po obejrzeniu The Electric State, widzowie polecają świetny serial sci-fi

Kinowe blockbustery nie mogą pochwalić się takimi budżetami. "The Electric State" kosztowało jakieś 320 mln dol. To oficjalnie najdroższy film w historii Netfliksa. Platforma dobrze wiedziała, co robi, inwestując takie pieniądze w to akurat widowisko. Za jego reżyserię odpowiadają przecież bracia Russo - twórcy "Avengers: Końca gry", drugiego największego hitu wszech czasów. Do tego w głównych rolach zobaczymy uwielbianą przez użytkowników Millie Bobby Brown ("Dama" z jej udziałem to drugi najpopularniejszy film platformy zeszłego roku) i kochanego przez widzów Chrisa Pratta. Z taką ekipą nie można chybić.



I rzeczywiście, "The Electric State" wzbudza ogromne zainteresowanie użytkowników Netfliksa. Na razie nie mamy oficjalnych wyników produkcji z całego świata, ale w samej Polsce produkcja od swojej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca zestawienia najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie. Czy im się podoba? Trudno powiedzieć, bo według krytyków, delikatnie mówiąc, nie jest to wybitne dzieło. Na Rotten Tomatoes ma tylko 15 proc. pozytywnych recenzji.