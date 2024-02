Ryan Gosling i twórca „Johna Wicka” połączyli siły. Zwiastun „Kaskadera” jest gęsty od akcji

Już w maju do kin trafi nowy obraz z Ryanem Goslingiem w roli głównej. „Kaskader” to obraz od współtwórcy pierwszego „Johna Wicka” i reżysera wielu popularnych, uznanych filmów akcji - teraz do sieci trafił nowiutki zwiastun, który debiutował w ramach Super Bowl 2024.