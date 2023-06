"Idol" znów wywołał oburzenie. Żenujący żart nie został nawet w Polsce przetłumaczony

3. odcinek serialu "The Idol" to jeszcze więcej seksu i około seksualnych sekwencji z udziałem Jocelyn (Lily-Rose Depp) i Tedrosa (The Weeknd). Najniżej oceniany serial HBO Max wywołał kolejną burzę w social mediach - tym razem za sprawą niewybrednego dowcipu o Jeffreyu Epsteinie. Doszło do tego, że w sieci właściwie nie sposób znaleźć pozytywnych wypowiedzi na temat produkcji. "Jeśli celem serialu było sprawić, że zaczniemy nienawidzić The Weeknd, to informuję, że misja zakończyła się sukcesem" - podsumował jeden z internautów.