Pierwszy zwiastun "The Marvels" nastraja optymistycznie! 5. faza MCU może okazać się znacznie ciekawsza

"The Marvels" to trzeci film 5. fazy MCU i kolejny odcinek serialu zwanego "Sagą Multiwersum". Do kin trafi dopiero w listopadzie, ale już dziś do sieci trafił pierwszy zwiastun (który, swoją drogą, najpierw zadebiutował w "Good Morning America"). Materiał, niestety, zdradza niewiele - fabularne szczegóły wciąż pozostają tajemnicą. Opowieść będzie bezpośrednio połączona z serialem dostępnym na Disney+ - "Ms. Marvel"; do kinowego filmu nawiązuje zresztą scena po napisach, w której pojawia się Carol Danvers. Antagonistą ma być Dar-Benn, czyli przywódczyni Kree, która uważa Kapitan Marvel za wielkie zagrożenie od czasu jej ataku na Najwyższą Inteligencję. Główne bohaterki w jakiś sposób będą zamieniać się miejscami, co widzimy zarówno w trailerze, jak i wspomnianej scenie z "Ms. Marvel".