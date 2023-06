Chris Hemsworth nie chce, by jego Thor znudził widzów. Być może zobaczymy go w nowym wydaniu

Chris Hemsworth wcielił się w rolę Thora już osiem razy. Biorąc pod uwagę fakt, że troje oryginalnych filmowych Avengersów Marvela pożegnało się już z rolami, można przewidywać, że i Odinson wkrótce ustąpi miejsca następcom. W listopadzie ubiegłego roku aktor podkreślił, że jego kolejny występ w MCU może być ostatnim. Teraz artysta wrócił do tematu w rozmowie z Entertainment Weekly, zaznaczając na wstępie, że musi ostrożnie dobierać słowa, ponieważ nie ma pojęcia, co dokładnie dzieje się w następnej fazie Marvela. Przyznał, że trwają rozmowy, ale sam fakt ich prowadzenia o niczym nie świadczy - póki co to raczej podsuwanie pomysłów i rozważanie, a nie coś oficjalnego.



Po tym, jak Taika Waititi przejął stery w filmach o Thorze, wątek herosa uderzył w bardziej komediowe tony, co wyszło mu na dobre - przynajmniej w "Ragnaroku". Do fanów "Miłości i gromu" nie należę, ale ten obraz ma spore grono miłośników - w przeciwieństwie do pierwszych dwóch odsłon. Tak czy inaczej, Thor przebył w MCU długą, wypełnioną tragedią drogę, a aktor wielokrotnie powtarzał, że jest gotów na aktorskie eksperymenty ze swoim bohaterem. Pytanie brzmi: co dalej?



