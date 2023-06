Tiktoker zainscenizował śmierć dziecka. Jego tłumaczenie jest żenujące

Na kanale Lewisa Saundersona pojawił się filmik, na którym została przedstawiona bulwersująca scena. Na nagraniu dziecko bawiące się w basenie, zostaje unieruchomione przez dmuchany materac i tonie. Oczywiście większość ludzi, która skomentowała film, wiedziała, że jest to jedynie inscenizacja, a to za sprawą hashtagów: aktor, aktorstwo, fikcja, choć niektórzy uwierzyli w ten trwający minutę spektakl. A ma on na ten moment niemal 47 milionów wyświetleń i 50 tysięcy komentarzy.