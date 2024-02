Tarantino kompletuje obsadę do ostatniego filmu. Rolę negocjuje Tom Cruise

Według doniesień Tom Cruise negocjuje obecnie rolę w "The Movie Critic". Co ciekawe aktor mógł pojawić się w filmie Tarantino już wcześniej - początkowo był obsadzany do roli Cliffa Bootha, jednak ostatecznie otrzymał ją Brad Pitt. I na ten moment jedynie on oficjalnie potwierdził swój udział w produkcji. W obsadzie mają się również znaleźć takie gwiazdy jak Samuel L. Jackson, Kult Russell, Leonardo DiCaprio czy John Travolta.