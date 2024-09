Nie żyje była uczestniczka "Top Model". W domu znaleziono dwa ciała w trakcie rozkładu

Na ten moment jeszcze niczego nie wiadomo. Są już jednak pierwsze ustalenia. Fakty okazują się następujące: policję powiadomili członkowie rodziny zaniepokojeni brakiem kontaktu z najbliższymi. Gdy w niedzielę 1 września służby weszły do domu w podpoznańskim Będlewie, w kuchni znalazły dwa ciała z ranami postrzałowymi. Do śmierci musiało dojść jakiś czas temu, bo oba były w trakcie rozkładu.



Jak już media donoszą, ciała udało się zidentyfikować. Jedno z nich należało do Sławomira L., w półświatku znanego jako Klakson. Prokuratura zarzucała mu udział w handlu narkotykami i zaledwie parę tygodni temu opuścił on areszt. Drugą ofiarą okazała się jego żona, była uczestniczka programu TVN "Top Model", której tożsamości nie ujawniono.