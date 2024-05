Najlepsza seria filmów akcji Netfliksa powróci z nową odsłoną. Chris Hemsworth potwierdza

Chris Hemsworth udzielił wywiadu w ramach promocji filmu "Furiosa: Saga Mad Max". Z dziennikarzem wspomnianego portalu rozmawiał wraz z Anyą Taylor-Joy, która wspomniała, że na planie postapokaliptycznego widowiska aktor często opowiadał jej o pracach nad "Tylerem Rake'iem". "Przy okazji, byliśmy na planie i rozmawialiśmy o tym, co się właśnie wydarzyło, a on mówi do mnie: Pamiętam, jak kiedyś byłem na pociągu, a tam helikopter... Ja na to: O czym ty mówisz? To jakieś szaleństwo" - zdradziła Taylor-Joy.



Więcej na temat "Tylera Rake'a" poczytasz na Spider's Web: