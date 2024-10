Gwiazdor polskiego (bieda) erotyku zagrał w amerykańskim horrorze. Obejrzycie go na VOD

Stojący za kamerą S.K. Dale ostrzy co prawda swój publicystyczny pazur, ale nie udaje, że zależy mu na głębi opowieści. Dlatego dąży do B-klasowego szaleństwa w finale, kiedy to film najodważniej zbliża się do horroru. Wcześniej to raczej thriller science fiction. Co prawda grozy nie ma w nim wtedy za wiele, ale może się pochwalić wystarczającą liczbą atrakcji, aby podtrzymać naszą uwagę. Reżyser chętnie bowiem przygląda się ciału Megan Fox, oczywiście, pod pretekstem prezentowania jego nadnaturalnych zdolności, jak natychmiastowym gojeniu się ran. Funkcjonuje to na zasadach fundamentu stawianego pod przemocowe zachowania Alice, gdy zaczyna brutalnie rozprawiać się z kolejnymi ludźmi.