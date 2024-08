Stojąca za kamerą Jane Schoenbrun oddaje fascynację serialem długimi i powolnymi ujęciami bohaterów gapiących się w telewizor. Łatwo się z nimi utożsamiać, bo oglądając film, znajdujemy się w tej samej sytuacji. Tak jak oni jesteśmy skąpani we fluorescencyjnym blasku ekranu i coraz głębiej wchodzimy w świat przedstawiony. W "Z blasku ekranu" sprowadza to bycie widzem do doświadczenia inicjacyjnego. Kształtuje tożsamość Owena i Maddy, przez co coraz bardziej zaciera się granica między fikcją a rzeczywistością.



Zagubienie bohaterów staje się przyczynkiem do serwowania nam coraz bardziej psychodelicznych obrazków. "Z blasku ekranu" okazuje się bardziej przystępne od "Wszyscy idziemy na wystawę światową", debiutu Schoenbrun. Reżyserka wciąż jednak podaje nam filmowy kwas. Kąpie świat przedstawiony w pastelowych barwach i oślepia neonowym światłem. W ambientowym zrywie nie śpieszy się jednak ze swoją opowieścią. Pozwala nam ją chłonąć, zachwycać się jej stroną wizualną, kiedy ucieka w surrealizm spod znaku Davida Lyncha. Kolorowe sny stają się tu bowiem fasadą, pod którą skrywa się zgniła rzeczywistość.



Z całym swoim wizualnym szaleństwem, przerysowaną estetyką lat 90. "Z blasku ekranu" zmienia się w film antynostalgiczny. Dorośli już bohaterowie rewizjonistycznie spoglądają na swoje młodzieńcze życie. Dyskutują o tym, jak pamięć zniekształca prawdziwe wydarzenia. Już na platformie streamingowej oglądając "Różowy mat" Owen zauważa, że wcale tak głęboki nie jest. Właściwie to okazuje się tandetny i infantylny. Co jednak ważne, jego głównym antagonistą był Pan Melancholia, na którego zlecenie kolejne potwory atakowały bohaterki. To on też prześladuje protagonistów produkcji. Z tego powodu mamy do czynienia z opowieścią o depresji, o wewnętrznym bólu rozrywającym człowieka od środka.



"Z blasku ekranu" kieruje logika snu. Dzięki temu Schoenbrun gardzi dosłownością, woli zatapiać się w metaforyce. Pozwala jej to w końcu pokazać, jak bycie widzem, fanem prowadzi do rozpadu psychiki bohaterów - nagłych krzyków, a nawet samookaleczenia. Ze swoim rozwleczonym tempem produkcja staje się przez to bardzo melancholijna i bolesna niczym wspomnienie niespełnionych marzeń. To koszmar, z którego nie chce się jednak budzić.



