Walentynki w domu? Sprawdź najlepsze filmy romantyczne dostępne w VOD

Reese Witherspoon z "Legalnej blondynki" i Ashton Kutcher z "American Pie" w jednej komedii romantycznej? To może być prawdziwa komediowo-romantyczna bomba. Taka w klasycznej konwencji. Debbie i Peter to dwójka najlepszych przyjaciół. Ona dąży do poukładanego, pełnego rutyny życia w Los Angeles, w którym nie może zabraknąć jej syna, natomiast on woli dni pełne wyzwań w Nowym Jorku. Kiedy postanawiają zamienić się domami, okazuje się, że ich potrzeby są zupełnie odmienne niż dotąd myśleli.