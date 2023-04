Lepszego filmu na weekend nie znajdziecie. Obejrzycie go na SkyShowtime

Parę lat temu Jordan Peele z hukiem wdarł się do powszechnej świadomości widzów. "Uciekaj!" kosztowało grosze - 4,5 mln dolarów, a na całym świecie zarobiło prawie 255,5 mln. To był hit. Publiczność pokochała go równie mocno, co krytycy. Ba, film zdobył cztery nominacje do Oscarów, które przemienił w jedną statuetkę (za najlepszy scenariusz oryginalny). Jest to fakt o tyle godny uwagi, że mamy do czynienia z horrorem, a Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej za kinem grozy przecież nie przepada.



"Uciekaj!" wpisało się w modę na tzw. elevated horrors, w których bardziej od straszenia, chodzi o zaangażowanie społeczne, żeby zamiast jumpscare'ów na pierwszy plan wysuwała się metaforyczność fabuły. W tym wypadku Jordan Peele opowiada nam o rasie. Jego drugi film utrzymany jest w podobnym stylu, ale "To my", chociaż również dotyka tematu rasy, skupia się już na klasie. A o czym jest trzecia produkcja sygnowana nazwiskiem słynnego reżysera, co właśnie wpadła na SkyShowtime? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć.