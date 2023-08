Sapkowski pracuje nad nowym "Wiedźminem". Składa deklarację, co do daty premiery

Byliście w błędzie, jeśli myśleliście, że Andrzej Sapkowski będzie już tylko odcinał kupony od popularności swojej sagi i zadowalał się pieniędzmi od Netfliksa. Jak się bowiem okazuje, pisarz postanowił wziąć pióro do ręki i zabrać nas ponownie do świata "Wiedźmina". Tak, zapowiadał to jeszcze w lutym tego roku, ale wtedy większość fanów przyjęło jego zapewnienia z przymrużeniem oka. Teraz pisarz składa konkretne deklaracje.



To nie tak, jak poprzednio, że nowy "Wiedźmin" jest dopiero w planach. Według słów Andrzeja Sapkowskiego praca nad książką właśnie wre. Tak stwierdził podczas spotkania online z ukraińskimi fanami. Zaznaczył, że niechętnie mówi o tym, co robi, zanim tego nie skończy, ale dla Ukraińców zawsze robi wyjątki i tym razem nie będzie inaczej.



