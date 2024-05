Netflix pokazuje nowego Geralta. Tak prezentuje się Liam Hemsworth w 4. sezonie "Wiedźmina"

Wielu fanów jest zdania, że netfliksowego "Wiedźmina" dało się do tej pory oglądać tylko ze względu na Henry'ego Cavilla. Mimo jego odejścia platforma postanowiła produkcji nie przerywać, tylko znaleźć dla niego zastępstwo. Padło na Liama (tego mniej znanego) Hemswortha. Od tamtej pory wszyscy się zastanawiają, jak twórcy wyjaśnią nowy wygląd Geralta i czy brat Chrisa poradzi sobie ze stojącym przed nim wyzwaniem. Odpowiedzi na te pytania szybko jednak nie poznamy. Nadchodząca odsłona adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.



Zdjęcia do 4. sezonu "Wiedźmina" ruszyły 18 kwietnia. Netflix do tej pory nie udostępniał jednak oficjalnych materiałów z nadchodzących odcinków, więc musieliśmy się zadowolić jedynie wspomnianymi zdjęciami z planu. Teraz platforma najpierw udostępniła pierwszą fotkę Liama Hemswortha w roli Geralta, a chwilę potem w mediach społecznościowych serwisu pojawiły się pierwsze z nim ujęcia.