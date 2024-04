Pamiętacie te wszystkie seriale i filmy ze świata Wiedźmina? Nie będzie ich, Netflix je załatwił

Serwis What’s on Netflix podaje, że dwie ostatnie produkcje zostały skasowane. Serial zatytułowany „The Rats” miał opowiadać o grupie nastolatków, a w zasadzie bandzie, która ze względu na wojenne doświadczenia postanowiła kraść, palić i rabować. Z dotychczasowych informacji wynika, że miał to być prequel, który przedstawiał losy bandy, zanim dołączyła do nich Ciri. Podobno nawet rozpoczęły się już pierwsze zdjęcia do serialu.



O nienazwanej, ale zapowiedzianej oficjalnie produkcji dla dzieci nie mamy zbyt wielu informacji, ale – jeśli wierzyć źródłom – nie będzie ona kontynuowana.



To nie koniec zmian w wiedźmińskiej franczyzie. Nie tak dawno temu informowaliśmy, że Kelly Luegenbieh, producentka, która przez 8 lat sprawowała pieczę nad franczyzą, odchodzi ze swojego stanowiska. Ewidentnie Netflix nie jest zadowolony z kierunku, w jakim skręcił jego wielki projekt. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że serwisy VOD zakończyły już najostrzejszą fazę tzw. wojen streamingowych i raz jeszcze liczą swoje szable oraz oczywiście mieszki. Z całą pewnością usłyszymy jeszcze o wielu skasowanych projektach, którymi tak chętnie chwaliły się serwisy streamignowe w ostatnich latach.