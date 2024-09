Nie uwierzycie, który serial związany z aktualnymi wydarzeniami jest właśnie hitem Netfliksa

Przyznam, że jest to dla mnie pewne zaskoczenie, że w obliczu tysięcy poruszających obrazów (zniszczonych domów, zdewastowanych miast i filmów z akcji ratunkowych) fikcyjna opowieść o powodzi okazuje się być aż tak pociągająca. A przecież ten weekend był tak dramatyczny dla mieszkańców południowo-zachodniej części Polski, że wystarczyło włączyć dowolną stację telewizyjną.



Tłumaczę sobie to tak, że fabuła pozwala jednak okiełznać świat i uporządkować złożoną rzeczywistość medialną. Być może dochodzi też do prostej sublimacji, czyli próby przeniesienia negatywnych emocji z prawdziwego świata, przeżywając fabułę. Zwykle tak jest łatwiej, bo nawias, w jakim dzieła kultury umieszczają tragedie, zwykle jest łatwiejszy do przyswojenia.



Widzę w tym pewne niebezpieczeństwo, bo o ile do przepracowywania traum (również tych społecznych) sztuka bywa niezbędna, to celowe przenoszenie emocji rozgrywających się tu i teraz nie pozwala zdrowo ich przeżyć. Co jeszcze ważniejsze, naszej empatii i naszego współczucia potrzebują ludzie tu i teraz. Serialowi bohaterowie się bez niego obejdą.