Co obejrzeć w Wielkanoc? Wybraliśmy najciekawsze filmy, które wyemitują stacje TV

Już w sobotę na telewidzów czeka spora dawka nowości. Po południu, o 13:50, na TV 4 będzie można obejrzeć "Mission: Impossible 2" z Tomem Cruisem w roli Ethana Hunta, jednak to dopiero wieczorem zacznie się prawdziwy maraton. O 20:00 na TVN 7 wyemitowanie zostanie produkcja "Ocean's 8", a fani horrorów będą mogli zasiąść przed telewizory o 22:00, by obejrzeć "Ciche miejsce" w reżyserii Johna Krasinskiego. To jednak nie koniec premier na sobotę - miłośnicy kina akcji już od 22:00 będą mogli oglądać produkcję "John Wick 3", a dla złaknionych superbohaterskich wrażeń kanał TVN 7 proponuje "Legion samobójców".



W niedzielę warto oderwać się od świątecznych przysmaków, by o 20:00 obejrzeć "Casino Royale" na TVP 2. Nie będzie to jedyna produkcja uniwersum Jamesa Bonda - następnego dnia na tym samym kanale wyemitowany zostanie "Skyfall" z Danielem Craigiem. W poniedziałkowy wieczór warto rzucić okiem także na TVN, gdzie o 20:45 rozpocznie się seans hitowego tytułu "Meg" z Jasonem Stathamem w roli głównej, a pod sam koniec dnia, o 23:10, będzie można obejrzeć "Rekiny wojny". Wcześniej na Polsacie pojawi się coś dla fanów motoryzacji, a konkretnie "Le Mans '66" z Christianem Balem i Mattem Damonem, kultowe "Śniadanie u Tiffany'ego" oraz legendarny "Znachor", który o 14:25 zostanie wyemitowany na antenie TVP 1.