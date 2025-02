Włączyłam ten thriller tylko dla jednego aktora. Zaskoczyło mnie to, co zobaczyłam

W thrillerze "Wilderness" w reżyserii So Yong Kim na podstawie prozy autorstwa Marnie Dickens Oliver Jackson-Cohen wciela się w Willa, męża Liv (Jenna Coleman). Świeżo upieczone małżeństwo przeprowadza się do Nowego Jorku ze względu na pracę Willa, jednak nie dane jest im długo cieszyć się swoim szczęściem - w dniu Wigilii Liv odkrywa, że jej mąż miał romans z inną kobietą. Początkowo zrozpaczona i wściekła bohaterka nie może pogodzić się ze zdradą i nie chce mieć z Willem nic do czynienia, jednak wszystko zmienia się, kiedy jej ukochany wychodzi z pewną propozycją.