Wirtualne Targi Książki Vivelo – jesienne okazje w księgarni online!

Wydawnictwo Harde – bestsellery dla każdego czytelnika



Wydawnictwo Harde ma w swojej ofercie wyjątkowe tytuły, które skradły serca wielu miłośników literatury. Wśród nich znajduje się ,,Trylogia Winnych” Mercedes Ron. To emocjonująca opowieść o skomplikowanej miłości i wyzwaniach młodych bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z przeszłością, by odkryć własną drogę.



Wśród nowości w księgarni online Vivelo, na które warto zwrócić uwagę, jest książka „Air Fryer dla początkujących” autorstwa Pawła Lorocha. To pierwsza w Polsce książka z przepisami na dania z Air Fryera. To nie tylko zbiór prostych przepisów, ale i przewodnik dla amatorów gotowania w tym urządzeniu. Co ciekawe, książka jest dostępna także w wersji z autografem - to nie lada gratka dla kolekcjonerów.