Co "Władca Pierścieni" ma wspólnego z "Transformers"? W tym roku stanie się to jasne

Parę miesięcy przed premierą "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" w kinach ma zadebiutować "Transformers One". Produkcja skupia się na losach Optimusa Prime'a i Megatrona. Zobaczymy więc jak z przyjaciół, stali się zaciekłymi wrogami. Nie potwierdzono jednak, żeby tytuł ten miał się jakoś wiązać z filmami aktorskimi. Jednakże warto za wspomnianym portalem zauważyć, że intencją jego powstania jest rozszerzenie franczyzy z racji popularności serii kinowej.



Polska premiera "Transformers One": 20 września w kinach. "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" zagości na rodzimych ekranach 13 grudnia.