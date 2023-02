Warner nie będzie wchodzić w drogę Amazonowi. O czym mogą opowiadać nowe filmy ze świata "Władcy Pierścieni"?

Oczywiście, nie każdą z nich Warner może adaptować. O ile nam wiadomo, żadne nowe prawa Tolkien Estate nie zostały ostatnio sprzedane, a zatem większość kluczowych wydarzeń z Pierwszej i Drugiej Ery (opisanych w „Silmarillionie”) pozostaje poza zasięgiem studia.



Przypomnijmy, że prawa do ksiąg „Władcy Pierścieni”, które zawierają - oprócz notatek o ludach Śródziemia i ich językach - wiele innych dodatków, w tym obszerne kalendarium wieków i szereg rozwiniętych opisów różnych ważnych wydarzeń Trzeciej Ery, które miały miejsce przed, w trakcie i po Wojnie o Pierścień - należą również do Amazona.



Wiemy zatem, że nie zobaczymy w kinach genezy Pierścieni Władzy, nie mówiąc o - dajmy na to - Upadku Numenoru i wszystkim tym, co Amazon Studios ma w planach pokazać w swoim serialu. Warner i streamer dysponują zesztą tymi samymi prawami.



Istnieje jednak całe mnóstwo luk, nietkniętych wątków i całych Tolkienowskich historii. Wiele z nich doskonale nadawałoby się na materiał filmowy. O czym na przykład mogą opowiedzieć nadchodzące obrazy?