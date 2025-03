Władca Pierścieni ma nowy zestaw LEGO. Takiego Shire jeszcze nie widziałam

Do tej pory fanom "Władcy Pierścieni" zostały przedstawione dwa zestawy: Władca Pierścieni: Barad-dûr oraz Władca Pierścieni: Rivendell. Ten pierwszy z 2024 r. składa się z 5471 klocków i kosztuje 1999,99 zł, natomiast ten drugi z 2023 r. jest nieco większy i droższy - miłośnicy produkcji mają do złożenia aż 6167 elementów, a koszt takiej zabawy to 2149,99 zł.