Netflix kasuje, konkurencja ratuje. Film trafi do kin?

W ponad dwuletni rozwój aktorskich "Władców wszechświata" Netflix władował prawie 30 mln dolarów. Wycofał się z niego parę miesięcy temu, gdy okazało się, że budżetu zaplanowanego na ponad 200 mln nie da się znacząco zredukować. Fani pewnie zdążyli się już pogodzić z myślą, że nie zobaczą Kyle'a Allena w roli księcia Adama/He-Mana. Aż tu nagle do gry weszła należąca do Amazona wytwórnia MGM Studios.



Na samym wstępie należy zaznaczyć, że Amazon MGM Studios jest na bardzo wczesnym etapie rozmów o przejęciu praw do realizacji filmu. Tym samym aktorska adaptacja serii zabawek firmy Mattel, która święciła triumfy w latach 80., wciąż nie jest niczym pewnym.



