Skasowali ją i wróciła. "Wonder Woman 3" jednak powstanie?

Kiedy tylko James Gunn i Peter Safran stanęli na czele nowopowstałej jednostki Warner Bros. Discovery, która ma się zajmować rozwojem kinowego uniwersum DC, zaczęli wprowadzać we franczyzie nowe porządki. Spać spokojnie mogła jedynie Margot Robbie (Harley Quinn) i John Cena (Peacemaker). Nawet Henry Cavill poszedł w odstawkę i stało się to chwilę po tym, gdy wzbudził entuzjazm fanów cameo w roli Supermana w scenie po napisach "Black Adama".



Obok wykolegowania z uniwersum Henry'ego Cavilla największym szokiem dla fanów było skasowanie "Wonder Woman 3". Dwójka co prawda nie zarobiła wiele, ale jak na pandemiczne warunki, okazała się wystarczającym sukcesem, aby Warner Bros. się nim chwaliło i zapowiedziało sequel. Kiedy James Gunn i Peter Safran zapoznali się ze scenariuszem Patty Jenkins, stwierdzili, że nie wpisuje się on jednak w ich wizję DCU. Wszyscy więc zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, czy jeszcze zobaczymy Gal Gadot w roli Diany Prince?



