"Wonka" - gdzie obejrzeć? Film z Timotheem Chalametem wpadł do VOD

"Wonka" to film zainspirowany bohaterem książki "Charlie i fabryka czkolady" autorstwa Roalda Dahla. Produkcja skupia się na największym na świecie wynalazcy, magiku i producencie czekolady - Willym Wonce. Ekscentrycznego bohatera mieliśmy okazję poznać już wcześniej jako właściciela fabryki czekolady, a za sprawą produkcji reżysera "Paddingtona" cofniemy się do młodości Wonki, by zobaczyć, jak wyglądała jego droga do spełnienia czekoladowych marzeń. Młody Willy Wonka to symbol tego, że dzięki determinacji można spełnić wszystkie marzenia, od których przecież zaczyna się to, co najlepsze.