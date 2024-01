W akcję jak zawsze włączyły się znane osoby, które prześcigają się w pomysłach na najciekawsze licytacje, pomagając oczywiście Wielkiej Orkiestrze. To też oczywiście okazja do tego, by spędzić z danym medialnym człowiekiem trochę czasu, lub wylicytować coś ciekawego od niego. Jakie pomysły mają znani i lubiani, by zachęcić fanów do pomagania?



Więcej o WOŚP przeczytasz w Spider's Web: