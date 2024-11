XTB KSW 100 obejrzysz w Canal+ online. Jak obejrzeć imprezę MMA?

Sprawa wygląda trochę inaczej w przypadku klientów, którzy są już abonentami serwisu. Klienci Canal+ online posiadający aktywną subskrypcję będą mieli możliwość dokupienia dostępu do XTB KSW 100. Ten dodatkowy dostęp kosztuje 29,99 zł. Jak to zrobić? Należy zalogować się do usługi, przejść do zakładki Moje konto i wybrać tam baner gali.