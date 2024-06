Amazon robi nową adaptację gry wideo. Będzie hit na miarę "Fallouta"?

"Fallout" zmiótł wszystkich z powierzchni Ziemi. Najpierw stał się sukcesem artystycznym (93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a potem hitem komercyjnym. To aktualnie drugi najpopularniejszy serial w historii Amazon Prime Video (pierwszym wciąż pozostaje oczywiście "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"). Kurz po produkcji jeszcze nie opadł, a 4 czerwca na konferencji w Japonii platforma zapowiedziała tamtejszy tytuł oryginalny na podstawie innej popularnej serii gier wideo.



Zainicjowana w 2005 roku franczyza przenosi nas do fikcyjnej dzielnicy Kamurocho (wzorowanej na Shinjuku), gdzie swoje życie wiodą brutalni gangsterzy. Fabuła serialu "Like a Dragon: Yakuza" będzie koncentrować się na losach Kazumy Kiryu, których gry nie miały do tej pory okazji szerzej przedstawić. Akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych - w 1995 roku, kiedy to przerażający i niezrównany wojownik Yakuzy z silnym poczuciem sprawiedliwości trafia do więzienia i gdy po 10 latach wychodzi na wolność.