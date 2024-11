Jak podaje The Hollywood Reporter, w roli córki Sidney Prescott twórcy widzieliby Isabel May, którą mogliśmy oglądać w "1883" i usłyszeć w "1923". W pierwszym prequelu "Yellowstone" wcielała się w główną bohaterkę Elsę Dutton. W drugim - nie pojawiała się co prawda na ekranie, ale była narratorką, co stanowiło pomost między oboma serialami. Czy to właśnie ona stanie się kolejnym celem Ghostface'a?