Nowy film Netfliksa trafi do kin. David Fincher powraca w wielkim stylu

Najnowszy film Davida Finchera "Zabójca" zadebiutuje w serwisie Netflix na początku przyszłego miesiąca. Ci, którzy nie mogą się doczekać, by obejrzeć nadchodzącą produkcję wybitnego reżysera, nie muszą czekać aż do listopada, bo zanim "Zabójca" trafi do VOD, wcześniej będzie można obejrzeć go w kinach.