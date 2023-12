Zack Snyder chętnie skończyłby swoją sagę DCEU. Stawia jeden warunek

SnyderVerse rozpoczęło się wraz z "Człowiekiem ze stali" w 2013 roku. Dekadę później James Gunn i Peter Safran powoli resetują dotychczasowe uniwersum superbohaterów DC. To co znaliśmy jako DCEU zostało oficjalnie zamknięte. Fani nie chcą się jednak z tym pogodzić. W przeciwieństwie do reżysera, który podkreślał już, że skończył z komiksowymi herosami. Teraz dodaje jedno wielkie "ale".



Zack Snyder przyznaje, że mógłby dokończyć rozpoczętą przez siebie sagę superbohaterów, ale na pewno nie chciałby ponownie współpracować z Warner Bros. Z jego wypowiedzi ewidentnie wynika, że na dobre rozgościł się już w Netfliksie, dla którego zrealizował "Armię umarłych" i nadchodzące 2-częściowe "Rebel Moon".



Więcej o Zacku Snyderze poczytasz na Spider's Web: