"Zamach na papieża": Władysław Pasikowski i Bogusław Linda pracują nad ostatnim wspólnym filmem

"Zamach na papieża" zgodnie z tytułem opowiada o zamachu na Jana Pawła II, do którego doszło w 1981 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. Mehmet Ali Agca oddał wtedy w stronę Karola Wojtyły kilka strzałów, trafiając go w brzuch oraz rękę. Polak spędził na rehabilitacji w szpitalu prawie miesiąc, a potem wielokrotnie odczuwał skutki odniesionych ran. Wokół zdarzenia narosło mnóstwo teorii spiskowych i do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, kto zlecił zamach na głowę Kościoła Katolickiego.