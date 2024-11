Pytanie, czy to w ogóle można nazwać zdradą, bo ja to zrobiłam w pierwszym tygodniu relacji z tym chłopakiem. Ja to zrobiłam, bo miałam intuicję, że w tym związku on się zachowa nie fair w stosunku do mnie i się przelizałam z kimś innym na początku relacji, a później się okazało, że on po trzech miesiącach bycia ze mną całował się z inną dziewczyną w moje urodziny. Więc ja przynajmniej nie wyszłam na debila i ja mogłam powiedzieć: "Spoko, ja też się z kimś całowałam"