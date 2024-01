Modowe koszmarki na Złotych Globach. To 6 najgorzej ubranych gwiazd

Lily Gladstone na Złotych Globach zaprezentowała się z kolei w sukni Valentino. To biała suknia, która sama w sobie nie byłaby zła, gdyby nie dziwaczna czarna pelerynka. Przez to całość jest po prostu zbyt ciężka i obszerna. A mogłaby to być naprawdę dobra, ale przede wszystkim elegancka stylizacja.