Netflix połączył reality show z... apokalipsą zombie. Jak wyszło?

Pierwsze koty za płoty. Koncept, nie ukrywam, interesujący. Może i drzemie w nim jakiś potencjał, ale nawet jeśli tak jest w istocie, to twórcom „Zombieverse” nie udało się go wydobyć i wykorzystać.



Podobno program pozbawiony jest scenariusza - całość to nagrywana na żywo improwizacja (która, rzecz jasna, wymaga od uczestników zawieszenia niewiary i udawania, że rzeczywiście mają do czynienia z epidemią). Słusznie, bo to właśnie ten element jest kluczowy, by naprawdę zainteresować widownię. Momentami, zwłaszcza na początku, idea zdaje się działać. Widzimy szok, zdziwienie; najrozmaitsze reakcje oraz wyrazy twarzy uczestników „programu randkowego”, podczas którego nieoczekiwanie pewna młoda kobieta atakuje i dosłownie gryzie mężczyznę. Rzeczywiście jest w tym coś świeżego i zabawnego zarazem; kluczowy aspekt rozrywkowy sprawia wrażenie samograja, a rozbawiony widz może łatwo się wkręcić. Chęć prześledzenia rozwoju wydarzeń w nietuzinkowym show oraz zwykła ciekawość robią swoje.



Niestety, produkcja cierpi na masę mordujących frajdę przypadłości. Po pierwsze: chaos. Trudno nadążyć za tym, co dzieje się na ekranie; wyjaśnienia w pierwszym epizodzie są bardzo skrótowe, a niezbędne do zrozumienia rozwoju wydarzeń informacje padają często i nieoczekiwanie - jest je zatem bardzo łatwo przegapić. Zastanawiają też niektóre kwestie logistyczne (np. jak dokładnie wyglądają polecenia wydane przez twórców już ugryzionym zawodnikom czy na jakiej zasadzie do gry została wprowadzona inna grupa), czyli pewne strukturalne niejasności. Dodam też, że początkowo tempo jest wręcz zawrotne i poważnie utrudnia śledzenie wszystkich rewelacji; później - dla odmiany - pojawiają się zadania, które zdają się ciągnąć w nieskończoność.