Gwiazdor "Big Brothera" skazany na 21 miesięcy więzienia. Postawiono mu poważne zarzuty

Stephen Bear to gwiazdor takich programów reality show jak m.in. "Big Brother" czy "Ex on the Beach". Brytyjski sąd skazał mężczyznę na 21 miesięcy więzienia za m.in. udostępnianie prywatnych filmów erotycznych oraz zdjęć. Bear miał opublikować seks taśmę z ówczesną dziewczyną Georgią Harrison na jednej ze stron, mimo że kobieta nie wiedziała, że jest nagrywana.