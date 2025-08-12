Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy

Krwawy film Guya Ritchiego nie trafił do polskich kin, ale zobaczycie go w HBO Max

Jeden z najnowszych filmów Guya Ritchiego ominął polskie kina – a szkoda, bo wydaje mi się, że wiele by zyskał na większym ekranie. Nie ma jednak co narzekać: produkcja o ekipie w stylu Bękartów wojny, dotychczas dostępna w ramach abonamentu wyłącznie na Prime Video, teraz trafiła również do HBO Max, gdzie obejrzycie ją bez dodatkowych opłat. A warto to zrobić, bo to fajna rzecz – choć niepozbawiona wad.