Image for Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
vod
12.08.2025 10:53

Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne

Dostaliśmy w tym roku mnóstwo świetnych seriali.

Rafał Christ
12.08.2025 11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
12.08.2025 10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
12.08.2025 09:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
12.08.2025 08:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
11.08.2025 20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
11.08.2025 19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
11.08.2025 18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
11.08.2025 18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
11.08.2025 17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
11.08.2025 13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
11.08.2025 13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
11.08.2025 11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
11.08.2025 11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
11.08.2025 10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
11.08.2025 08:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
10.08.2025 18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
10.08.2025 14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
10.08.2025 12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
10.08.2025 11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
10.08.2025 10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
10.08.2025 10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
10.08.2025 09:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
10.08.2025 08:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
10.08.2025 06:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
09.08.2025 13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
09.08.2025 12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
09.08.2025 10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
09.08.2025 09:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
09.08.2025 08:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
09.08.2025 06:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
08.08.2025 20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
08.08.2025 19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
08.08.2025 18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
08.08.2025 16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
08.08.2025 13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
08.08.2025 13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
08.08.2025 11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
08.08.2025 09:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
08.08.2025 09:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
07.08.2025 19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
07.08.2025 18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
07.08.2025 17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
07.08.2025 16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
07.08.2025 15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
07.08.2025 13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
07.08.2025 12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
07.08.2025 12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
07.08.2025 10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
07.08.2025 09:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
07.08.2025 09:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
POLECAMY
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Seriale05.08.2025 14:07

Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?

Piotr Grabiec
Rozrywka Spider's Web

O tym, co ważne w sieci
max korzh warszawa masakra na trybunach
Dramy
10.08.2025 12:03

Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

Na koncercie Maksa Korzha Warszawie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Przed występem białoruskiego rapera uczestnicy zaczęli zeskakiwać z trybun i zbiegać na płytę stadionu. Ochrona próbowała powstrzymać tłum młodych osób, jednak na nic się to zdało – z nagrań wynika, że ich próby kończyły się upadkami wskutek agresywnego traktowania przez ludzi.
one piece netflix zamowil 3 sezon
Netflix
10.08.2025 10:16

One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon

To nie koniec przygód bohaterów z serialu „One Piece”. Netflix postanowił przedłużyć produkcję na 3. sezon, zanim jeszcze na platformę trafiła druga odsłona. Chociaż najnowsze epizody zadebiutują dopiero w 2026 roku, Netflix uchylił rąbka tajemnicy i pokazał pierwsze kadry produkcji.
tom holland spiderman
Filmy
10.08.2025 08:05

Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga

Spider-Man to prawdopodobnie jedna z najbardziej ikonicznych postaci w historii Marvela. Jej aktualny odtwórca, Tom Holland, przygotowuje się właśnie do najnowszego filmu z tym bohaterem w roli głównej. Przypominamy drogę, jaką jego postać przeszła na przestrzeni lat.
kick jak streamowac poradnik
Media
10.08.2025 06:40

Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik

Zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją przygodę ze streamowaniem na platformie Kick? Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób to zrobić.
spider man serial logo
Filmy
09.08.2025 13:11

To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana

Zanim zacząłem zapoznawać się z filmami aktorskimi z udziałem Tobeya Maguire’a, Andrew Garfielda czy Toma Hollanda, głównym punktem odniesienia na temat Spider-Mana był dla mnie animowany serial z 1994 roku. To perła, którą każdy fan Marvela powinien znać.
spider-man wszystkie kostiumy lista filmy
Filmy
09.08.2025 12:01

Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?

Spider-Man na ekranach kin pojawił się już wielokrotnie. Grało go trzech aktorów, którzy nosili na ekranie aż 12 różnych kostiumów. Przypomnijmy je wszystkie.
disney plus okres probny
VOD
09.08.2025 06:01

Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy

Platformy streamingowe nie uznają czegoś takiego, jak wakacje i pracują na najwyższych obrotach, by zapewnić swoim subskrybentom jak najlepsze oferty. Sprawdzamy, czy Disney+ oferuje okres próbny i ile wynosi cena za możliwość skorzystania z filmowo-serialowego bogactwa tego serwisu.
klątwa jenny pen prime video film horror
Filmy
08.08.2025 20:21

Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD

Obraz, o którym Stephen King napisał, że jest nie tylko jednym z najlepszych horrorów, ale i jednym z najmocniejszych filmów XXI wieku, niedawno trafił do oferty Prime Video. I choć nie zgadzam się z zachwytami mistrza, potwierdzam, że „Klątwa Jenny Pen” warta jest obejrzenia.
percy jackson 3 sezon bedzie kontynuacja
Seriale
08.08.2025 19:44

Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?

Disney+ ogłosił, że zakończono zdjęcia do 2. sezonu serialu „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”. Przy tej okazji pojawiła się również informacja na temat potencjalnego 3. sezonu produkcji fantasy. Jaką decyzję podjął serwis?
chylka pierwotnie inna obsada mroz
Seriale
08.08.2025 18:50

Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna

Remigiusz Mróz zdradził, jak pierwotnie miała wyglądać obsada serialu „Chyłka”. Dziś trudno sobie wyobrazić, że to właśnie ci aktorzy mieliby się wcielić w bohaterów powieści Mroza. Jedna z propozycji związanych z obsadą jest największym zaskoczeniem.
Najnowsze teksty
gesia skorka disney plus skasowany serial horror
Seriale
08.08.2025 16:15

Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się

Disney+ anulował „Gęsią skórkę” po dwóch sezonach. Nie oznacza to jednak, że serial się kończy. Fani mogą być spokojni – producent adaptacji książek R.L. Stine’a będzie szukał dla nich nowego domu.
arabella stanton hermiona granger pierwsze nagrania
Seriale
08.08.2025 13:43

Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam

Jeśli jeszcze ktoś wahał się, czy obsadzenie Arabelli Stanton w roli Hermiony było dobrą decyzją, to myślę, że wraz z opublikowaniem pierwszych nagrań z młodą aktorką cytującą kultowe wypowiedzi czarownicy, wątpliwości te zostały one rozwiane. Stanton została do tej roli po prostu stworzona.
platoniczna przyjaźń 2
Seriale
08.08.2025 13:14

Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie

Ponad dwa lata po premierze jednego z moich ulubionych seriali od Apple TV+ – „Platonicznej przyjaźni” – Rose Byrne i Seth Rogen powracają w nowych odcinkach. I bardzo dobrze, bo tym razem sprawili mi jeszcze więcej frajdy niż poprzednio. 
the pitt nowy sezon
Seriale
08.08.2025 11:44

The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?

„The Pitt” to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najlepszych seriali tego roku. Fani, zachwyceni poziomem dotychczasowych odcinków, nie mogą się doczekać kolejnej odsłony. Kiedy możemy się spodziewać premiery 2. sezonu? Szybciej, niż się wydaje.
sebastian stan frankenstein film
Filmy
08.08.2025 09:39

Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam

„Frankenstein” Mary Shelley to jedna z najsłynniejszych powieści w historii literatury, która doczekała się bardzo wielu ekranizacji w różnych formach. Już dziś wiemy, że w nadchodzących miesiącach dwie ujrzą światło dzienne. Okazuje się, że do trzech razy sztuka – tym razem główną rolę w nowym „Frankensteinie” zagra Sebastian Stan. Co wiadomo o tym projekcie?
sicario 3 film
Filmy
08.08.2025 09:01

Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści

„Sicario” w reż. Denisa Villeneuve’a jest dziś uwzględniany w ścisłych topkach najlepszych thrillerów dekady. Kontynuacja, „Soldado”, za którą odpowiada Stefano Solima (również przenoszący na ekran scenariusz Taylora Sheridana), nie jest filmem aż tak dobrym, ale to wciąż naprawdę solidny dramat kryminalny. Od kilku lat do sieci trafiają pogłoski o możliwej kontynuacji tych hitów – teraz do tematu wrócił sam Josh Brolin. Ma dobre informacje.
batman 2 kiedy premiera zdjęcia
Filmy
07.08.2025 18:06

Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa

Po ciągłych przesunięciach, niepokojących pogłoskach, wydłużającym się okresie milczenia ze strony studia i piętrzących się spekulacjach, wreszcie pojawiły się dobre wieści na temat filmu „The Batman: Part II” w reżyserii Matta Reevesa.
disney labubu nowe pluszaki
Dzieje się
07.08.2025 17:40

Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek

Disney postanowił wykorzystać panujący szał na Labubu i wprowadził swoje własne pluszowe zabawki. Bohaterowie klasycznych animacji, które otrzymały nowe japońskie oblicze, są dostępne w oficjalnym sklepie marki.
planeta malp hbo max
Filmy
07.08.2025 16:37

Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction

Trochę niespodziewanie na HBO Max pojawiła się genialna seria filmów science fiction. „Planeta Małp”, bo to o niej mowa, to jedna z najbardziej płodnych serii w historii kina. I – co najważniejsze – cały czas jest w niej życie.
kendrick lamar sza koncert polska
Muzyka
07.08.2025 15:15

Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!

Przed koncertem Kendricka Lamara i SZA w Warszawie moją jedyną obawą było to, że nagłośnienie na PGE Narodowym zawiedzie. Swoje wątpliwości ulokowałam jednak tam, gdzie nie trzeba – problem leżał gdzie indziej.
herosi serial sky showtime
Seriale
07.08.2025 13:19

Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości

Choć od szczytu popularności tej produkcji minęło bardzo dużo czasu, SkyShowtime postanowiło, że przypomni widzom jeden z najbardziej kultowych seriali science-fiction. W serwisie właśnie pojawili się „Herosi”.
scheda hbo max
Seriale
07.08.2025 12:17

Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun

„Scheda” to nowa polska produkcja od HBO Max, która przeniesie widzów na wietrzną północ, czyli nad morze. Serwis właśnie opublikował zwiastun.
hulu disney razem integracja
VOD
07.08.2025 12:14

Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu

Disney ogłosił przełomowy krok związany z marką. Bob Iger poinformował, że aplikacja Hulu zostanie w pełni zintegrowana z serwisiem Disney+ i zastąpi kafelek Star. Co to oznacza dla subskrybentów w Polsce?
the voice kids blanka jurorka
TV
07.08.2025 10:22

The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył

TVP ogłosiła, kto dołączy do trenerów w 9. sezonie programu „The Voice Kids”. Wybór zaskoczył internautów, którzy zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w związku z nową członkinią jurorskiego składu.
influencerka zlamany kregoslup nicki minaj tiktok
Dramy
07.08.2025 09:56

Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka

Rosyjska influencerka złamała kręgosłup po tym, gdy wzięła udział w viralowym wyzwaniu Nicki Minaj, stając w szpilkach na garnku i puszce mleka modyfikowanego. Niedługo wcześniej urodziła dziecko.
chlopaki z barakow serial
Seriale
07.08.2025 09:19

Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon

Widzowie lubią wielkie powroty ikonicznych postaci. Można się spodziewać entuzjazmu fanów „Chłopaków z baraków”, bowiem okazało się, że prace nad kolejnym, 13. sezonem serialu właśnie się zakończyły.
zatajone grzechy czy bedzie 2 sezon netflix
Netflix
06.08.2025 20:59

Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie

„Zatajone grzechy” to thriller erotyczny, który zrobił na Netfliksie furorę. Czy w związku z tym twórcy zdecydują się nakręcić 2. sezon produkcji? Wyjaśniamy zakończenie serialu.
spider man efekty praktyczne
Filmy
06.08.2025 14:52

Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować

Od kilku dni Internet dominują kolejne zdjęcia i nagrania z planu zdjęciowego nowego filmu o Spider-Manie. Zdaje się, że twórcy mocno postawią na efekty praktyczne, których fragment możemy zobaczyć w sieci. Trzeba przyznać – to robi wrażenie.
krew z krwi netflix
Netflix
06.08.2025 13:34

Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa

Na ten moment z pewnością czekali fani serialu „Krew z krwi”. Produkcja, po trzech miesiącach od premiery finałowego odcinka, w końcu pojawiła się w serwisie Netflix.
matt smith star wars starfighter
Filmy
06.08.2025 12:00

Matt Smith dołączy do obsady Gwiezdnych wojen. Dostał idealną rolę

Matt Smith dołączy do obsady filmu „Star Wars: Starfighter”, w którym zagra wraz z Ryanem Goslingiem. Kogo będzie portretował? Lepiej być nie mogło.
francis ford coppola szpital
Filmy
06.08.2025 10:38

Francis Ford Coppola trafił do szpitala

Kilkanaście godzin temu światło dzienne ujrzała informacja o tym, że legendarny reżyser, Francis Ford Coppola trafił do szpitala i ma przejść zabieg związany z sercem. Filmowiec potwierdził tę informację i zabrał głos w sprawie.
spider man spin off
Filmy
06.08.2025 09:55

Będzie spin-off Spider-Mana. O kim opowie?

„Spider-Man: Poprzez multiwersum” doczeka się nieoczekiwanego spin-offu, który skupi się on na dobrzej znanej postaci z animowanego uniwersum. Co wiadomo na temat nadchodzącej produkcji spod szyldu Sony?
zaprzysiezenie prezydenta gdzie obejrzec
Dzieje się
06.08.2025 08:49

Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy i gdzie obejrzeć?

6 sierpnia 2025 roku to dzień, który niewątpliwie otwiera nowy rozdział w polskiej polityce. Karol Nawrocki zostanie dziś zaprzysiężony na urząd prezydenta Polski. Informujemy, gdzie będzie można oglądać to wydarzenie.
kelley mack nie zyje the walking dead
Dzieje się
06.08.2025 08:05

Nie żyje aktorka z The Walking Dead. Miała 33 lata

Kelley Mack, aktorka znana przede wszystkim z serialu „The Walking Dead”, zmarła w wieku 33 lat. Zdiagnozowano u niej glejaka ośrodkowego układu nerwowego. O śmierci poinformowała rodzina, która relacjonowała przebieg choroby Mack za pośrednictwem strony internetowej.
purpurowe serca opinia lepsze niz milosc w oksfordzie
Netflix
05.08.2025 19:53

Miłość w Oksfordzie? Podziękuję. Odkryłam inny świetny film Netfliksa z tą aktorką

„Miłość w Oksfordzie” z Sofią Carson to hit Netfliksa. Szkoda tylko, że wątpliwej jakości. Mało kto pamięta, że kilka lat temu w serwisie pojawił się inny melodramat z aktorką w roli głównej, który jest o niebo lepszy od tego, co obecnie oglądają widzowie. To zresztą jedna z bardziej udanych produkcji Netfliksa, co akurat bardzo mnie zaskoczyło.
lilo i stitch disney+ data premiery
Filmy
05.08.2025 16:46

Lilo i Stitch tanecznym krokiem hula zmierza do Disney+. Jest data premiery

Film „Lilo i Stitch” już niebawem będzie można obejrzeć z całą swoją ohaną i to bez dodatkowych opłat. Studio Walt Disney ogłosiło, kiedy wersja live action zadebiutuje w serwisie Disney+. Na szczęście nie trzeba będzie długo czekać.
wojna swiatow slabe oceny rotten tomatoes scifi
Filmy
05.08.2025 15:28

Najpopularniejszy film sci-fi w Prime Video został zmiażdżony przez krytyków

Najsłynniejsza powieść science fiction wszech czasów doczekała się kolejnej adaptacji – „Wojna światów” w gwiazdorskiej obsadzie zadebiutowała w Prime Video. Nowa interpretacja dzieła H.G. Wellsa nie spotkała się jednak z uznaniem krytyków, ale takiej oceny chyba nikt się nie spodziewał.
kendrick lamar sza bilety drama tansze
Muzyka
05.08.2025 13:23

Z biletem na Kendricka za 457 zł siedzę w kącie. Inni mają lepiej i taniej

Na kilka dni przed koncertem Kendricka Lamara i SZA w Warszawie okazało się, że Ticketmaster dorzucił dodatkową pulę biletów. Spotkało się to z niezadowoleniem fanów, którzy kupili bilety jeszcze w lutym – okazało się bowiem, że gorsze miejsca na trybunach były w tamtym czasie droższe, tymczasem miejsca z lepszą widocznością można kupić obecnie dużo taniej.
historia malzenska film wilki
Filmy
05.08.2025 10:05

Amerykańskie służby używają sceny z filmu Netfliksa do walki z wilkami

Kino jest sztuką niezwykle wszechstronną, o czym ostatnimi czasy mocno przekonują się…amerykańskie wilki. Zapytacie pewnie, dlaczego? Otóż okazuje się, że ikoniczna scena ze słynnego filmu z udziałem Adama Drivera i Scarlett Johansson jest wykorzystywana w celu odstraszania tych zwierząt. Wyjaśniamy, o co chodzi.
plan lotu film netflix
Filmy
04.08.2025 18:34

Kapitalny thriller z Jodie Foster podbił Netfliksa

Wczesne lata 2000. przyniosły nam sporo dobrego kina. Dowodem na to jest „Plan lotu” – świetny thriller, który właśnie trafił na Netfliksa. Warto go sprawdzić.
tylko nie ty netflix
Filmy
04.08.2025 16:33

Jeśli chcecie obejrzeć świetny film z Sydney Sweeney, odpalcie Netfliksa

Romans to gatunek filmowy, który zdawał się odchodzić w ostatnich latach do lamusa. Na szczęście ostatnio jest inaczej, a przyczynia się do tego „Tylko nie Ty” – film, który Polacy bardzo chętnie oglądają w streamingu.
milosc w oksfordzie opinia film netflix
Netflix
04.08.2025 15:08

Miłość w Oksfordzie to film Netfliksa, który widzieliście milion razy, ale pod innymi tytułami

Motyw z filmu „Miłość w Oksfordzie” pojawiał się już tak wiele razy, że podczas oglądania nowej produkcji romantycznej od Netfliksa można było skreślać bingo. Mimo to twórcy sprawili, że ostatecznie tytuł mogę uznać za uratowany.
spotify podwyzka cena
Muzyka
04.08.2025 14:36

Spotify podnosi ceny w Europie. Co z Polską?

Stało się. Spotify podnosi ceny, również w Europie. Ile będzie trzeba zapłacić? Zapowiada się sroga podwyżka. Czy dotknie także Polskę?
arbuziaki kaufland akcja
Dzieje się
04.08.2025 11:39

Kaufland chce wygryźć Tindera. Organizuje akcję randkową

Kaufland w ramach akcji „ArBuziaki” wyszedł naprzeciw swoim klientom-singlom, którzy mają możliwość odnaleźć podczas zakupów swoją drugą połówkę. Wystarczy nakleić na arbuza specjalną naklejkę, dzięki której pary będą mogły się zapoznać.
voice of poland jury
Media
04.08.2025 10:41

Znamy cały skład jury 16. edycji The Voice of Poland

Coraz bliżej do jesieni, a co za tym idzie – wracają programy rozrywkowe. Właśnie ujawniono wszystkie nazwiska, które zasiądą w fotelach trenerskich nadchodzącej edycji „The Voice of Poland”. Kilka dni temu potwierdzono, że w składzie jurorskim znów znajdzie się Margaret. Kto jeszcze będzie w jury?
pamela anderson kariera film
Filmy
04.08.2025 09:56

Wielki powrót Pameli Anderson. Aktorka przeszła przez piekło

Są w historii kina postacie, których wielkie powroty cieszą szczególnie. Do takich zalicza się Pamela Anderson, którą od kilku dni możemy oglądać na dużym ekranie w „Nagiej broni”. To kolejna rola aktorki, która pokazuje, jak krzywdząco ją definiowano przez długie lata.
oasis smierc fana
Dramy
04.08.2025 09:05

Fan Oasis zmarł podczas koncertu. Wypadł z trybun

Fan zespołu Oasis zmarł wskutek upadku z trybun podczas koncertu na Wembley. Mężczyzna, który siedział na górnym poziomie londyńskiego stadionu zmarł na miejscu. Policja zaapelowała do uczestników wydarzenia o zweryfikowanie swoich nagrań z koncertów, a członkowie Oasis wydali oświadczenie.
dom warrenow kupiony matt rife otwarty dla turystow
Filmy
03.08.2025 17:39

Dom Warrenów z lalką Annabelle zostanie otwarty. Będzie można spędzić w nim noc

Muzeum okultystyczne Eda i Lorraine Warrenów zostało kupione. Szczęśliwym nabywcą został komik Matt Rife, który zamierza otworzyć dom z artefaktami dla zwiedzających w ramach wycieczek zorganizowanych. Co odważniejsi będą mogli spędzić również noc w miejscu, gdzie znajduje się między innymi upiorna lalka Annabelle.
ciche miejsce 3 kiedy premiera john krasinski
Filmy
03.08.2025 16:15

Wielki powrót Cichego miejsca (i nie tylko jego). Ujawniono datę premiery

Kultową serię horrorów zasili kolejna część. Wraz z ogłoszeniem „Cichego miejsca 3” pojawiła się informacja o jeszcze jednym wielkim powrocie, z czego z pewnością ucieszą się fani dwóch pierwszych filmów. Za kamerą „Cichego miejsca 3” stanie bowiem John Krasinski. Kiedy produkcja zadebiutuje na ekranach? Wyznaczono już datę premiery.
netflix za darmo czy jest okres probny
Netflix
03.08.2025 12:02

Netflix za darmo. Czy jest okres próbny?

Serwisy streamingowe prześcigają się w oferowaniu swoim widzom najlepszych produkcji. Prym wśród nich wiedzie Netflix, który co rusz przedstawia subskrybentom świetne filmy i seriale. Czy użytkownicy mają jednak szansę skorzystać z platformy za darmo?
sing sing prime video
Filmy
03.08.2025 09:59

Na Prime Video trafił film świetny o więźniach, którzy zagrali samych siebie

Spośród wielu nowości, które funduje nam Prime Video w ramach swojej oferty, warto zwrócić uwagę szczególnie na jedną, konkretną pozycję. To „Sing Sing”, rewelacyjny, rozgrywający się w więzieniu dramat z obsadą, której losy przykuwają uwagę.
spider man brand new day hulk powrot
Filmy
02.08.2025 17:11

Marvel ujawnił, kto dołączy do nowego Spider-Mana. Wielki powrót aktora

Marvel ujawnił, że w nadchodzącym filmie „Spider-Man: Brand New Day” obok Toma Hollanda pojawi się aktor, który wróci do swojej kultowej roli sprzed lat. Ale to nie wszystko – obok niego pojawi się jeszcze jeden dobrze znany bohater.
american eagles odpowiedz reklama sydney sweeney
Dramy
02.08.2025 16:20

Marka odpowiedziała na kontrowersyjną reklamę z Sydney Sweeney

Marka American Eagle przerwała milczenie w związku z kontrowersyjną reklamą swoich jeansów, w której wystąpiła Sydney Sweeney.
naznaczeni opinia film prime video
Filmy
02.08.2025 14:55

Adaptacja popularnej książki dla nastolatków trafiła do Prime Video. To katastrofa

„Naznaczeni” to film, który byłby dwa razy krótszy, gdyby jego bohaterowie po prostu ze sobą porozmawiali. Adaptacja popularnej powieści Jay Crownover niestety trwa, i trwa, podążając utartymi ścieżkami i serwując widzom to, czego wśród produkcji dla nastolatków jest od zatrzęsienia.
thelma polecajka skyshowtime
Filmy
02.08.2025 12:06

Ten film znalazłam przypadkiem. Po seansie musiałam zadzwonić do babci

Komedia to zwykle nie jest mój pierwszy wybór, dlatego tym bardziej muszę polecić wam ten film, który przypadkiem odkryłam na SkyShowtime. Chodzi o tytuł „Thelma”, który poruszył mnie tak bardzo, że następnego dnia po prostu musiałam zadzwonić do babci. Na samą myśl o tej produkcji zalewa mnie fala ciepła.
palec na spuście netflix opinia recenzja
Netflix
02.08.2025 11:25

Nowy thriller Netfliksa zaskakuje. Zadaje mroczne pytania i chwyta za gardło

Kilka dni temu na Netfliksie wylądował nowy koreański thriller – „Palec na spuście”. O ile Koreańczycy w przeszłości zrealizowali dla streamingowego giganta wiele naprawdę solidnych tytułów, o tyle lokalne thrillery akcji w ostatnim czasie raczej rozczarowują (zwłaszcza, jeśli starają się nieudolnie naśladować „Johna Wicka”). A jednak tym razem się udało – choć powodów do zadumy jest tu więcej niż intensywnej akcji.
ministerstwo niebezpiecznych drani hbo max film online
Filmy
02.08.2025 09:32

Krwawy film Guya Ritchiego nie trafił do polskich kin, ale zobaczycie go w HBO Max

Jeden z najnowszych filmów Guya Ritchiego ominął polskie kina – a szkoda, bo wydaje mi się, że wiele by zyskał na większym ekranie. Nie ma jednak co narzekać: produkcja o ekipie w stylu Bękartów wojny, dotychczas dostępna w ramach abonamentu wyłącznie na Prime Video, teraz trafiła również do HBO Max, gdzie obejrzycie ją bez dodatkowych opłat. A warto to zrobić, bo to fajna rzecz – choć niepozbawiona wad. 
zatajone grzechy opinia serial netflix
Netflix
01.08.2025 22:06

Niby Netflix, a już trochę pomarańczowy serwis. Nowy thriller to przegięcie

Halo, Netflix, czy ty się przypadkiem nie zagalopowałeś? Można było się domyślić, że „Zatajone grzechy” to będzie pikantna produkcja, ale to, co się w niej dzieje, jest naprawdę grube. Czegoś takiego dawno nie wiedziałam.
richardson list otwarty apel krajowa izba lekarsko weteryjnaryjna
Dramy
01.08.2025 21:33

Weterynarze kazali Monice Richardson przeprosić i skasować wpisy z sieci

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wystosowała komunikat w sprawie Moniki Richardson, która narzekała na wysokie koszty leczenia swojego psa. W związku z nagonką na przychodnię weterynaryjną, prezes KILW wezwał aktorkę do usunięcia wpisów i opublikowania przeprosin.
i tak po prost 3 sezon ostatni koniec
Seriale
01.08.2025 19:39

I tak po prostu: czy będzie 4. sezon? Reżyser podjął decyzję

Na dwa tygodnie przed finałem serialu „I tak po prostu…” reżyser podjął decyzję w związku z kontynuacją produkcji. Czy Carrie Bradshow wypowie swoje słynne tytułowe „and just like that” w kolejnym sezonie? Wszystko jest już jasne.
fantastyczna czworka vanessa kirby malice sue storm invisible woman
Filmy
01.08.2025 18:30

Vanessa Kirby chce przerobić swoją postać z Fantastycznej Czwórki. Na kogo?! Wyjaśniamy

Vanessa Kirby, wcielająca się w Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, chciałaby zagrać nieco inną, mroczniejszą wersję tej postaci. A co właściwie wiemy o Malice z komiksów i gry Marvel Rivals? No i czym się ona różni od tej klasycznej Invisible Woman? Wyjaśniamy!
pati 3 sezon serial
Seriale
01.08.2025 17:22

Pati - czy powstanie 3. sezon polskiego hitu HBO Max?

Jesteśmy już po finale drugiego sezonu „Pati”, polskiego serialu, który okazał się hitem serwisu HBO Max. W związku z tym jawi się pytanie – czy twórcy zdecydują się na 3. sezon losów tytułowej bohaterki?
tulsa king sezon 3 kiedy premiera
Seriale
01.08.2025 12:09

Tulsa King, sezon 3. - kiedy premiera? Jest data i nowe zdjęcia

3. sezon znakomitego serialu „Tulsa King” z Sylvestrem Stallone’em w roli głównej nadciąga. Amerykański Paramout+ potwierdził datę premiery produkcji na swojej platformie – a to oznacza, że wiemy też, kiedy mniej więcej spodziewać się debiutu w Polsce.
bond scenarzysta wybrany knight
Filmy
01.08.2025 09:50

Nowego Jamesa Bonda stworzy autor ukochanego w Polsce serialu

Coraz więcej wiemy na temat nowej produkcji o legendarnym Jamesie Bondzie. Nie jest już tajemnicą, że za kamerą stanie Denis Villeneuve. Teraz wiemy, kto napisze scenariusz do filmu o agencie 007. Jeśli nic Wam nie mówi nazwisko Stevena Knighta, to serial, który stworzył, na pewno znacie.
mark zuckerberg film rola
Filmy
01.08.2025 09:28

To on zagra Marka Zuckerberga w Social Network 2. Doskonały wybór

Wieści o tym, że powstaje kolejny film spod szyldu „The Social Network”, zaskoczyły wielu. W sequelu ma się pojawić postać Marka Zuckerberga, jednak nie wcieli się w niego dotychczasowy odtwórca tej roli, Jesse Eisenberg. Wszystko wskazuje na to, że szefa Facebooka zagra Jeremy Strong.
oczy-wakandy-recenzja-serial-mcu-czarna-pantera-marvel-animation
Uncategorized
01.08.2025 09:01

Oczy Wakandy zabrały mnie w podróż w czasie po historii MCU. Ale nie tak, jak myślisz

Od czasu premiery „Ironheat” nie musieliśmy długo czekać na kolejny serial z cyklu MCU i to znowu powiązany z „Czarną Panterą”. W serwisie Disney+ debiutują właśnie „Oczy Wakandy”. Tym razem Marvel zabiera nas w podróż w czasie, ale wcale nie chodzi tutaj o żadne multiwersum.
ksiazulo duzy tekst w czym tkwi jego sukces
YouTube
31.07.2025 18:18

Kiedy je kebaby, oglądają go tysiące. Dlaczego Książulo osiągnął sukces?

Niektórzy twierdzą, że każdy głupi potrafiłby pójść do restauracji, włączyć kamerę i opowiadać o jedzeniu. I nawet jeśli jest w tym twierdzeniu ziarnko prawdy, to jednak nie każdy byłby w stanie za takie materiały zgarniać milionowe wyświetlenia. Dlaczego udało się to akurat Książulowi?
lekarstwo na życie netflix
Filmy
31.07.2025 17:19

Subskrybenci Netfliksa rzucili się na ten horror. To opowieść pełna tajemnic

Subskrybenci Netfliksa rzucili się na dość unikalną filmową hybrydę z 2016 r. – horror, który bardzo wyróżniał się na tle większości straszaków tamtej dekady, ale i mocno spolaryzował publiczność. Ja na przykład – mimo jego licznych wad – nie umiem go nie lubić.
polsat ramowka jesien 2025 co obejrzec
TV
31.07.2025 14:21

Jesień 2025 w Polsacie i Polsat Box Go. Wracają nowe sezony uwielbianych programów

Polsat opublikował jesienną ramówkę na 2025 rok. Już za miesiąc widzowie będą mogli obejrzeć nowe sezony ulubionych programów, kibicować swoim drużynom sportowym i relaksować się przed telewizorem z filmowymi hitami. Nowości dotyczą Polsat Box Go.
stamtąd 4 sezon kiedy premiera opóźniona serial horror
Seriale
31.07.2025 13:31

Fani Stamtąd, porzućcie nadzieję na szybką premierę 4. sezonu

Jak wiemy od dłuższego czasu, „Stamtąd” – niezwykle popularny serial z elementami kina grozy – doczeka się 4. sezonu. Na jego premierę widzowie będę musieli jednak poczekać nieco dłużej. 
poland rock festival gdzie obejrzec na zywo
Muzyka
31.07.2025 12:21

Pol'and'Rock Festival 2025: gdzie obejrzeć na żywo?

Pol’and’Rock Festival 2025 właśnie się rozpoczął. W Najpiękniejszym Festiwalu Świata będzie można uczestniczyć nie tylko na miejscu, ale również online. Gdzie obejrzeć relację z wydarzenia?