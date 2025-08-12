REKLAMA
12.08.2025 11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
12.08.2025 10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
12.08.2025 09:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
12.08.2025 08:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
11.08.2025 20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
11.08.2025 19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
11.08.2025 18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
11.08.2025 18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
11.08.2025 17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
11.08.2025 13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
11.08.2025 13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11.08.2025 11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11.08.2025 11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
11.08.2025 10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
11.08.2025 08:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
10.08.2025 18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
10.08.2025 14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
10.08.2025 12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
10.08.2025 11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10.08.2025 10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10.08.2025 10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
10.08.2025 09:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
10.08.2025 08:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
10.08.2025 06:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
09.08.2025 13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
09.08.2025 12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
09.08.2025 10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
09.08.2025 09:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
09.08.2025 08:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
09.08.2025 06:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
08.08.2025 20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
08.08.2025 19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
08.08.2025 18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
08.08.2025 16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
08.08.2025 13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
08.08.2025 13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
08.08.2025 11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
08.08.2025 09:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
08.08.2025 09:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
07.08.2025 19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
07.08.2025 18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
07.08.2025 17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
07.08.2025 16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
07.08.2025 15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
07.08.2025 13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
07.08.2025 12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
07.08.2025 12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
07.08.2025 10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
07.08.2025 09:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
07.08.2025 09:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
TikTok Rozrywka Spider's Web
Będzie strasznie
Wednesday
Czas na 2. sezon
10.08.2025 12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Na koncercie Maksa Korzha Warszawie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Przed występem białoruskiego rapera uczestnicy zaczęli zeskakiwać z trybun i zbiegać na płytę stadionu. Ochrona próbowała powstrzymać tłum młodych osób, jednak na nic się to zdało – z nagrań wynika, że ich próby kończyły się upadkami wskutek agresywnego traktowania przez ludzi.
10.08.2025 10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
To nie koniec przygód bohaterów z serialu „One Piece”. Netflix postanowił przedłużyć produkcję na 3. sezon, zanim jeszcze na platformę trafiła druga odsłona. Chociaż najnowsze epizody zadebiutują dopiero w 2026 roku, Netflix uchylił rąbka tajemnicy i pokazał pierwsze kadry produkcji.
10.08.2025 08:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Spider-Man to prawdopodobnie jedna z najbardziej ikonicznych postaci w historii Marvela. Jej aktualny odtwórca, Tom Holland, przygotowuje się właśnie do najnowszego filmu z tym bohaterem w roli głównej. Przypominamy drogę, jaką jego postać przeszła na przestrzeni lat.
10.08.2025 06:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją przygodę ze streamowaniem na platformie Kick? Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób to zrobić.
09.08.2025 13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Zanim zacząłem zapoznawać się z filmami aktorskimi z udziałem Tobeya Maguire’a, Andrew Garfielda czy Toma Hollanda, głównym punktem odniesienia na temat Spider-Mana był dla mnie animowany serial z 1994 roku. To perła, którą każdy fan Marvela powinien znać.
Najnowsze teksty
09.08.2025 12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Spider-Man na ekranach kin pojawił się już wielokrotnie. Grało go trzech aktorów, którzy nosili na ekranie aż 12 różnych kostiumów. Przypomnijmy je wszystkie.
09.08.2025 06:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Platformy streamingowe nie uznają czegoś takiego, jak wakacje i pracują na najwyższych obrotach, by zapewnić swoim subskrybentom jak najlepsze oferty. Sprawdzamy, czy Disney+ oferuje okres próbny i ile wynosi cena za możliwość skorzystania z filmowo-serialowego bogactwa tego serwisu.
08.08.2025 20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Obraz, o którym Stephen King napisał, że jest nie tylko jednym z najlepszych horrorów, ale i jednym z najmocniejszych filmów XXI wieku, niedawno trafił do oferty Prime Video. I choć nie zgadzam się z zachwytami mistrza, potwierdzam, że „Klątwa Jenny Pen” warta jest obejrzenia.
08.08.2025 19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Disney+ ogłosił, że zakończono zdjęcia do 2. sezonu serialu „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”. Przy tej okazji pojawiła się również informacja na temat potencjalnego 3. sezonu produkcji fantasy. Jaką decyzję podjął serwis?
08.08.2025 18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Remigiusz Mróz zdradził, jak pierwotnie miała wyglądać obsada serialu „Chyłka”. Dziś trudno sobie wyobrazić, że to właśnie ci aktorzy mieliby się wcielić w bohaterów powieści Mroza. Jedna z propozycji związanych z obsadą jest największym zaskoczeniem.
08.08.2025 16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Disney+ anulował „Gęsią skórkę” po dwóch sezonach. Nie oznacza to jednak, że serial się kończy. Fani mogą być spokojni – producent adaptacji książek R.L. Stine’a będzie szukał dla nich nowego domu.
08.08.2025 13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Jeśli jeszcze ktoś wahał się, czy obsadzenie Arabelli Stanton w roli Hermiony było dobrą decyzją, to myślę, że wraz z opublikowaniem pierwszych nagrań z młodą aktorką cytującą kultowe wypowiedzi czarownicy, wątpliwości te zostały one rozwiane. Stanton została do tej roli po prostu stworzona.
08.08.2025 13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Ponad dwa lata po premierze jednego z moich ulubionych seriali od Apple TV+ – „Platonicznej przyjaźni” – Rose Byrne i Seth Rogen powracają w nowych odcinkach. I bardzo dobrze, bo tym razem sprawili mi jeszcze więcej frajdy niż poprzednio.
08.08.2025 11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
„The Pitt” to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najlepszych seriali tego roku. Fani, zachwyceni poziomem dotychczasowych odcinków, nie mogą się doczekać kolejnej odsłony. Kiedy możemy się spodziewać premiery 2. sezonu? Szybciej, niż się wydaje.
08.08.2025 09:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
„Frankenstein” Mary Shelley to jedna z najsłynniejszych powieści w historii literatury, która doczekała się bardzo wielu ekranizacji w różnych formach. Już dziś wiemy, że w nadchodzących miesiącach dwie ujrzą światło dzienne. Okazuje się, że do trzech razy sztuka – tym razem główną rolę w nowym „Frankensteinie” zagra Sebastian Stan. Co wiadomo o tym projekcie?
08.08.2025 09:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
„Sicario” w reż. Denisa Villeneuve’a jest dziś uwzględniany w ścisłych topkach najlepszych thrillerów dekady. Kontynuacja, „Soldado”, za którą odpowiada Stefano Solima (również przenoszący na ekran scenariusz Taylora Sheridana), nie jest filmem aż tak dobrym, ale to wciąż naprawdę solidny dramat kryminalny. Od kilku lat do sieci trafiają pogłoski o możliwej kontynuacji tych hitów – teraz do tematu wrócił sam Josh Brolin. Ma dobre informacje.
07.08.2025 18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Po ciągłych przesunięciach, niepokojących pogłoskach, wydłużającym się okresie milczenia ze strony studia i piętrzących się spekulacjach, wreszcie pojawiły się dobre wieści na temat filmu „The Batman: Part II” w reżyserii Matta Reevesa.
07.08.2025 16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Trochę niespodziewanie na HBO Max pojawiła się genialna seria filmów science fiction. „Planeta Małp”, bo to o niej mowa, to jedna z najbardziej płodnych serii w historii kina. I – co najważniejsze – cały czas jest w niej życie.
07.08.2025 15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Przed koncertem Kendricka Lamara i SZA w Warszawie moją jedyną obawą było to, że nagłośnienie na PGE Narodowym zawiedzie. Swoje wątpliwości ulokowałam jednak tam, gdzie nie trzeba – problem leżał gdzie indziej.
07.08.2025 12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
„Scheda” to nowa polska produkcja od HBO Max, która przeniesie widzów na wietrzną północ, czyli nad morze. Serwis właśnie opublikował zwiastun.
07.08.2025 12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Disney ogłosił przełomowy krok związany z marką. Bob Iger poinformował, że aplikacja Hulu zostanie w pełni zintegrowana z serwisiem Disney+ i zastąpi kafelek Star. Co to oznacza dla subskrybentów w Polsce?
07.08.2025 10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
TVP ogłosiła, kto dołączy do trenerów w 9. sezonie programu „The Voice Kids”. Wybór zaskoczył internautów, którzy zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w związku z nową członkinią jurorskiego składu.
07.08.2025 09:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Rosyjska influencerka złamała kręgosłup po tym, gdy wzięła udział w viralowym wyzwaniu Nicki Minaj, stając w szpilkach na garnku i puszce mleka modyfikowanego. Niedługo wcześniej urodziła dziecko.
07.08.2025 09:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Widzowie lubią wielkie powroty ikonicznych postaci. Można się spodziewać entuzjazmu fanów „Chłopaków z baraków”, bowiem okazało się, że prace nad kolejnym, 13. sezonem serialu właśnie się zakończyły.
06.08.2025 20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
„Zatajone grzechy” to thriller erotyczny, który zrobił na Netfliksie furorę. Czy w związku z tym twórcy zdecydują się nakręcić 2. sezon produkcji? Wyjaśniamy zakończenie serialu.
06.08.2025 14:52
Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować
Od kilku dni Internet dominują kolejne zdjęcia i nagrania z planu zdjęciowego nowego filmu o Spider-Manie. Zdaje się, że twórcy mocno postawią na efekty praktyczne, których fragment możemy zobaczyć w sieci. Trzeba przyznać – to robi wrażenie.
06.08.2025 13:34
Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa
Na ten moment z pewnością czekali fani serialu „Krew z krwi”. Produkcja, po trzech miesiącach od premiery finałowego odcinka, w końcu pojawiła się w serwisie Netflix.
06.08.2025 12:00
Matt Smith dołączy do obsady Gwiezdnych wojen. Dostał idealną rolę
Matt Smith dołączy do obsady filmu „Star Wars: Starfighter”, w którym zagra wraz z Ryanem Goslingiem. Kogo będzie portretował? Lepiej być nie mogło.
06.08.2025 10:38
Francis Ford Coppola trafił do szpitala
Kilkanaście godzin temu światło dzienne ujrzała informacja o tym, że legendarny reżyser, Francis Ford Coppola trafił do szpitala i ma przejść zabieg związany z sercem. Filmowiec potwierdził tę informację i zabrał głos w sprawie.
06.08.2025 09:55
Będzie spin-off Spider-Mana. O kim opowie?
„Spider-Man: Poprzez multiwersum” doczeka się nieoczekiwanego spin-offu, który skupi się on na dobrzej znanej postaci z animowanego uniwersum. Co wiadomo na temat nadchodzącej produkcji spod szyldu Sony?
06.08.2025 08:49
Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy i gdzie obejrzeć?
6 sierpnia 2025 roku to dzień, który niewątpliwie otwiera nowy rozdział w polskiej polityce. Karol Nawrocki zostanie dziś zaprzysiężony na urząd prezydenta Polski. Informujemy, gdzie będzie można oglądać to wydarzenie.
06.08.2025 08:05
Nie żyje aktorka z The Walking Dead. Miała 33 lata
Kelley Mack, aktorka znana przede wszystkim z serialu „The Walking Dead”, zmarła w wieku 33 lat. Zdiagnozowano u niej glejaka ośrodkowego układu nerwowego. O śmierci poinformowała rodzina, która relacjonowała przebieg choroby Mack za pośrednictwem strony internetowej.
05.08.2025 19:53
Miłość w Oksfordzie? Podziękuję. Odkryłam inny świetny film Netfliksa z tą aktorką
„Miłość w Oksfordzie” z Sofią Carson to hit Netfliksa. Szkoda tylko, że wątpliwej jakości. Mało kto pamięta, że kilka lat temu w serwisie pojawił się inny melodramat z aktorką w roli głównej, który jest o niebo lepszy od tego, co obecnie oglądają widzowie. To zresztą jedna z bardziej udanych produkcji Netfliksa, co akurat bardzo mnie zaskoczyło.
05.08.2025 16:46
Lilo i Stitch tanecznym krokiem hula zmierza do Disney+. Jest data premiery
Film „Lilo i Stitch” już niebawem będzie można obejrzeć z całą swoją ohaną i to bez dodatkowych opłat. Studio Walt Disney ogłosiło, kiedy wersja live action zadebiutuje w serwisie Disney+. Na szczęście nie trzeba będzie długo czekać.
05.08.2025 15:28
Najpopularniejszy film sci-fi w Prime Video został zmiażdżony przez krytyków
Najsłynniejsza powieść science fiction wszech czasów doczekała się kolejnej adaptacji – „Wojna światów” w gwiazdorskiej obsadzie zadebiutowała w Prime Video. Nowa interpretacja dzieła H.G. Wellsa nie spotkała się jednak z uznaniem krytyków, ale takiej oceny chyba nikt się nie spodziewał.
05.08.2025 13:23
Z biletem na Kendricka za 457 zł siedzę w kącie. Inni mają lepiej i taniej
Na kilka dni przed koncertem Kendricka Lamara i SZA w Warszawie okazało się, że Ticketmaster dorzucił dodatkową pulę biletów. Spotkało się to z niezadowoleniem fanów, którzy kupili bilety jeszcze w lutym – okazało się bowiem, że gorsze miejsca na trybunach były w tamtym czasie droższe, tymczasem miejsca z lepszą widocznością można kupić obecnie dużo taniej.
05.08.2025 10:05
Amerykańskie służby używają sceny z filmu Netfliksa do walki z wilkami
Kino jest sztuką niezwykle wszechstronną, o czym ostatnimi czasy mocno przekonują się…amerykańskie wilki. Zapytacie pewnie, dlaczego? Otóż okazuje się, że ikoniczna scena ze słynnego filmu z udziałem Adama Drivera i Scarlett Johansson jest wykorzystywana w celu odstraszania tych zwierząt. Wyjaśniamy, o co chodzi.
04.08.2025 18:34
Kapitalny thriller z Jodie Foster podbił Netfliksa
Wczesne lata 2000. przyniosły nam sporo dobrego kina. Dowodem na to jest „Plan lotu” – świetny thriller, który właśnie trafił na Netfliksa. Warto go sprawdzić.
04.08.2025 16:33
Jeśli chcecie obejrzeć świetny film z Sydney Sweeney, odpalcie Netfliksa
Romans to gatunek filmowy, który zdawał się odchodzić w ostatnich latach do lamusa. Na szczęście ostatnio jest inaczej, a przyczynia się do tego „Tylko nie Ty” – film, który Polacy bardzo chętnie oglądają w streamingu.
04.08.2025 15:08
Miłość w Oksfordzie to film Netfliksa, który widzieliście milion razy, ale pod innymi tytułami
Motyw z filmu „Miłość w Oksfordzie” pojawiał się już tak wiele razy, że podczas oglądania nowej produkcji romantycznej od Netfliksa można było skreślać bingo. Mimo to twórcy sprawili, że ostatecznie tytuł mogę uznać za uratowany.
04.08.2025 14:36
Spotify podnosi ceny w Europie. Co z Polską?
Stało się. Spotify podnosi ceny, również w Europie. Ile będzie trzeba zapłacić? Zapowiada się sroga podwyżka. Czy dotknie także Polskę?
04.08.2025 11:39
Kaufland chce wygryźć Tindera. Organizuje akcję randkową
Kaufland w ramach akcji „ArBuziaki” wyszedł naprzeciw swoim klientom-singlom, którzy mają możliwość odnaleźć podczas zakupów swoją drugą połówkę. Wystarczy nakleić na arbuza specjalną naklejkę, dzięki której pary będą mogły się zapoznać.
04.08.2025 10:41
Znamy cały skład jury 16. edycji The Voice of Poland
Coraz bliżej do jesieni, a co za tym idzie – wracają programy rozrywkowe. Właśnie ujawniono wszystkie nazwiska, które zasiądą w fotelach trenerskich nadchodzącej edycji „The Voice of Poland”. Kilka dni temu potwierdzono, że w składzie jurorskim znów znajdzie się Margaret. Kto jeszcze będzie w jury?
04.08.2025 09:56
Wielki powrót Pameli Anderson. Aktorka przeszła przez piekło
Są w historii kina postacie, których wielkie powroty cieszą szczególnie. Do takich zalicza się Pamela Anderson, którą od kilku dni możemy oglądać na dużym ekranie w „Nagiej broni”. To kolejna rola aktorki, która pokazuje, jak krzywdząco ją definiowano przez długie lata.
04.08.2025 09:05
Fan Oasis zmarł podczas koncertu. Wypadł z trybun
Fan zespołu Oasis zmarł wskutek upadku z trybun podczas koncertu na Wembley. Mężczyzna, który siedział na górnym poziomie londyńskiego stadionu zmarł na miejscu. Policja zaapelowała do uczestników wydarzenia o zweryfikowanie swoich nagrań z koncertów, a członkowie Oasis wydali oświadczenie.
03.08.2025 17:39
Dom Warrenów z lalką Annabelle zostanie otwarty. Będzie można spędzić w nim noc
Muzeum okultystyczne Eda i Lorraine Warrenów zostało kupione. Szczęśliwym nabywcą został komik Matt Rife, który zamierza otworzyć dom z artefaktami dla zwiedzających w ramach wycieczek zorganizowanych. Co odważniejsi będą mogli spędzić również noc w miejscu, gdzie znajduje się między innymi upiorna lalka Annabelle.
03.08.2025 16:15
Wielki powrót Cichego miejsca (i nie tylko jego). Ujawniono datę premiery
Kultową serię horrorów zasili kolejna część. Wraz z ogłoszeniem „Cichego miejsca 3” pojawiła się informacja o jeszcze jednym wielkim powrocie, z czego z pewnością ucieszą się fani dwóch pierwszych filmów. Za kamerą „Cichego miejsca 3” stanie bowiem John Krasinski. Kiedy produkcja zadebiutuje na ekranach? Wyznaczono już datę premiery.
03.08.2025 12:02
Netflix za darmo. Czy jest okres próbny?
Serwisy streamingowe prześcigają się w oferowaniu swoim widzom najlepszych produkcji. Prym wśród nich wiedzie Netflix, który co rusz przedstawia subskrybentom świetne filmy i seriale. Czy użytkownicy mają jednak szansę skorzystać z platformy za darmo?
03.08.2025 09:59
Na Prime Video trafił film świetny o więźniach, którzy zagrali samych siebie
Spośród wielu nowości, które funduje nam Prime Video w ramach swojej oferty, warto zwrócić uwagę szczególnie na jedną, konkretną pozycję. To „Sing Sing”, rewelacyjny, rozgrywający się w więzieniu dramat z obsadą, której losy przykuwają uwagę.
02.08.2025 17:11
Marvel ujawnił, kto dołączy do nowego Spider-Mana. Wielki powrót aktora
Marvel ujawnił, że w nadchodzącym filmie „Spider-Man: Brand New Day” obok Toma Hollanda pojawi się aktor, który wróci do swojej kultowej roli sprzed lat. Ale to nie wszystko – obok niego pojawi się jeszcze jeden dobrze znany bohater.
02.08.2025 16:20
Marka odpowiedziała na kontrowersyjną reklamę z Sydney Sweeney
Marka American Eagle przerwała milczenie w związku z kontrowersyjną reklamą swoich jeansów, w której wystąpiła Sydney Sweeney.
02.08.2025 14:55
Adaptacja popularnej książki dla nastolatków trafiła do Prime Video. To katastrofa
„Naznaczeni” to film, który byłby dwa razy krótszy, gdyby jego bohaterowie po prostu ze sobą porozmawiali. Adaptacja popularnej powieści Jay Crownover niestety trwa, i trwa, podążając utartymi ścieżkami i serwując widzom to, czego wśród produkcji dla nastolatków jest od zatrzęsienia.
02.08.2025 12:06
Ten film znalazłam przypadkiem. Po seansie musiałam zadzwonić do babci
Komedia to zwykle nie jest mój pierwszy wybór, dlatego tym bardziej muszę polecić wam ten film, który przypadkiem odkryłam na SkyShowtime. Chodzi o tytuł „Thelma”, który poruszył mnie tak bardzo, że następnego dnia po prostu musiałam zadzwonić do babci. Na samą myśl o tej produkcji zalewa mnie fala ciepła.
02.08.2025 11:25
Nowy thriller Netfliksa zaskakuje. Zadaje mroczne pytania i chwyta za gardło
Kilka dni temu na Netfliksie wylądował nowy koreański thriller – „Palec na spuście”. O ile Koreańczycy w przeszłości zrealizowali dla streamingowego giganta wiele naprawdę solidnych tytułów, o tyle lokalne thrillery akcji w ostatnim czasie raczej rozczarowują (zwłaszcza, jeśli starają się nieudolnie naśladować „Johna Wicka”). A jednak tym razem się udało – choć powodów do zadumy jest tu więcej niż intensywnej akcji.
02.08.2025 09:32
Krwawy film Guya Ritchiego nie trafił do polskich kin, ale zobaczycie go w HBO Max
Jeden z najnowszych filmów Guya Ritchiego ominął polskie kina – a szkoda, bo wydaje mi się, że wiele by zyskał na większym ekranie. Nie ma jednak co narzekać: produkcja o ekipie w stylu Bękartów wojny, dotychczas dostępna w ramach abonamentu wyłącznie na Prime Video, teraz trafiła również do HBO Max, gdzie obejrzycie ją bez dodatkowych opłat. A warto to zrobić, bo to fajna rzecz – choć niepozbawiona wad.
01.08.2025 22:06
Niby Netflix, a już trochę pomarańczowy serwis. Nowy thriller to przegięcie
Halo, Netflix, czy ty się przypadkiem nie zagalopowałeś? Można było się domyślić, że „Zatajone grzechy” to będzie pikantna produkcja, ale to, co się w niej dzieje, jest naprawdę grube. Czegoś takiego dawno nie wiedziałam.
01.08.2025 21:33
Weterynarze kazali Monice Richardson przeprosić i skasować wpisy z sieci
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wystosowała komunikat w sprawie Moniki Richardson, która narzekała na wysokie koszty leczenia swojego psa. W związku z nagonką na przychodnię weterynaryjną, prezes KILW wezwał aktorkę do usunięcia wpisów i opublikowania przeprosin.
01.08.2025 19:39
I tak po prostu: czy będzie 4. sezon? Reżyser podjął decyzję
Na dwa tygodnie przed finałem serialu „I tak po prostu…” reżyser podjął decyzję w związku z kontynuacją produkcji. Czy Carrie Bradshow wypowie swoje słynne tytułowe „and just like that” w kolejnym sezonie? Wszystko jest już jasne.
01.08.2025 18:30
Vanessa Kirby chce przerobić swoją postać z Fantastycznej Czwórki. Na kogo?! Wyjaśniamy
Vanessa Kirby, wcielająca się w Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, chciałaby zagrać nieco inną, mroczniejszą wersję tej postaci. A co właściwie wiemy o Malice z komiksów i gry Marvel Rivals? No i czym się ona różni od tej klasycznej Invisible Woman? Wyjaśniamy!
01.08.2025 17:22
Pati - czy powstanie 3. sezon polskiego hitu HBO Max?
Jesteśmy już po finale drugiego sezonu „Pati”, polskiego serialu, który okazał się hitem serwisu HBO Max. W związku z tym jawi się pytanie – czy twórcy zdecydują się na 3. sezon losów tytułowej bohaterki?
01.08.2025 12:09
Tulsa King, sezon 3. - kiedy premiera? Jest data i nowe zdjęcia
3. sezon znakomitego serialu „Tulsa King” z Sylvestrem Stallone’em w roli głównej nadciąga. Amerykański Paramout+ potwierdził datę premiery produkcji na swojej platformie – a to oznacza, że wiemy też, kiedy mniej więcej spodziewać się debiutu w Polsce.
01.08.2025 09:50
Nowego Jamesa Bonda stworzy autor ukochanego w Polsce serialu
Coraz więcej wiemy na temat nowej produkcji o legendarnym Jamesie Bondzie. Nie jest już tajemnicą, że za kamerą stanie Denis Villeneuve. Teraz wiemy, kto napisze scenariusz do filmu o agencie 007. Jeśli nic Wam nie mówi nazwisko Stevena Knighta, to serial, który stworzył, na pewno znacie.
01.08.2025 09:28
To on zagra Marka Zuckerberga w Social Network 2. Doskonały wybór
Wieści o tym, że powstaje kolejny film spod szyldu „The Social Network”, zaskoczyły wielu. W sequelu ma się pojawić postać Marka Zuckerberga, jednak nie wcieli się w niego dotychczasowy odtwórca tej roli, Jesse Eisenberg. Wszystko wskazuje na to, że szefa Facebooka zagra Jeremy Strong.
01.08.2025 09:01
Oczy Wakandy zabrały mnie w podróż w czasie po historii MCU. Ale nie tak, jak myślisz
Od czasu premiery „Ironheat” nie musieliśmy długo czekać na kolejny serial z cyklu MCU i to znowu powiązany z „Czarną Panterą”. W serwisie Disney+ debiutują właśnie „Oczy Wakandy”. Tym razem Marvel zabiera nas w podróż w czasie, ale wcale nie chodzi tutaj o żadne multiwersum.
31.07.2025 18:18
Kiedy je kebaby, oglądają go tysiące. Dlaczego Książulo osiągnął sukces?
Niektórzy twierdzą, że każdy głupi potrafiłby pójść do restauracji, włączyć kamerę i opowiadać o jedzeniu. I nawet jeśli jest w tym twierdzeniu ziarnko prawdy, to jednak nie każdy byłby w stanie za takie materiały zgarniać milionowe wyświetlenia. Dlaczego udało się to akurat Książulowi?
31.07.2025 17:19
Subskrybenci Netfliksa rzucili się na ten horror. To opowieść pełna tajemnic
Subskrybenci Netfliksa rzucili się na dość unikalną filmową hybrydę z 2016 r. – horror, który bardzo wyróżniał się na tle większości straszaków tamtej dekady, ale i mocno spolaryzował publiczność. Ja na przykład – mimo jego licznych wad – nie umiem go nie lubić.
31.07.2025 14:21
Jesień 2025 w Polsacie i Polsat Box Go. Wracają nowe sezony uwielbianych programów
Polsat opublikował jesienną ramówkę na 2025 rok. Już za miesiąc widzowie będą mogli obejrzeć nowe sezony ulubionych programów, kibicować swoim drużynom sportowym i relaksować się przed telewizorem z filmowymi hitami. Nowości dotyczą Polsat Box Go.
31.07.2025 13:31
Fani Stamtąd, porzućcie nadzieję na szybką premierę 4. sezonu
Jak wiemy od dłuższego czasu, „Stamtąd” – niezwykle popularny serial z elementami kina grozy – doczeka się 4. sezonu. Na jego premierę widzowie będę musieli jednak poczekać nieco dłużej.