Czy słuchając, możesz czytać więcej? Jak audiobooki ratują czytelnictwo

Nie masz czasu na książkę? A może masz go więcej niż myślisz?

Czy słuchanie książek to czytanie? Oczywiście! Czy kiedyś zastąpi tradycyjną lekturę? Na pewno nie, ale przecież nie o to chodzi. Audiobooki to po prostu kolejny sposób na wypełnienie wolnych momentów dnia tym, co kochamy najbardziej – wciągającymi historiami. To alternatywa nie tyle dla książek papierowych, co dla czasu marnowanego na bezsensownym scrollowaniu, słuchania na okrągło tej samej playlisty czy po prostu... nudzenia się w kolejce do lekarza, samochodzie czy podczas sprzątania.

Nie trzeba wygospodarowywać dodatkowej godziny w napiętym planie dnia. Nie trzeba nawet siedzieć w miejscu. Wystarczy telefon i słuchawki. Audiobook można włączyć podczas spaceru, nużącej podróży czy gotowania obiadu. Książka zaczyna towarzyszyć ci nie zamiast codziennych czynności, ale pomiędzy nimi lub w ich trakcie. I chyba właśnie dlatego format audio tak dobrze pasuje do współczesnego stylu życia.

Audiobook nie wymaga od ciebie znalezienia osobnego czasu na czytanie. Słuchanie książek i ich czytanie to po prostu czynności komplementarne.

Od czego zacząć?

Z czytaniem książek i ich słuchaniem bywa bardzo różnie – czasem jeden gatunek wybierasz do tradycyjnej lektury, inny zaś bardziej odpowiada ci w wersji audio, a czasem podział na gatunki nie ma znaczenia, bo liczy się np. pora dnia. Jak będzie w Twoim przypadku? Tego nie wiemy, ale dostęp do bogatej biblioteki różnorodnych treści pozwoli ci łatwo to sprawdzić.

Zacznij, od czegoś, co znasz i lubisz. Może kryminał, romans lub powieść historyczna? A może od razu spróbujesz kryminałów w wersji premium i sięgniesz po słuchowisko? Aktorskie interpretacje na kilka głosów, muzyka i efekty dźwiękowe – wszystko to sprawia, że audiobook nie musi być po prostu tekstem przeczytanym na głos. Dobrze zrealizowana produkcja potrafi być doświadczeniem bardzo bliskim serialowi.

„Rumor” Roberta Małeckiego to superprodukcja idealna na początek przygody z audiobookami: ponad dziewięć godzin wciągającej fabuły, gwiazdorska obsada (w rolach głównych wystąpili m.in.: Tomasz Schuchardt i Weronika Książkiewicz) oraz wątek podcastu true crime w centrum fabuły.

To dobry test. Jeśli po pierwszych kilkunastu minutach zaczniesz myśleć „jeszcze tylko jeden rozdział”, istnieje spora szansa, że właśnie odblokowano nowy sposób na czytanie.

Kryminał? Tylko seryjnie!

Jeśli zamiast krótkiego eksperymentu wolisz od razu wpaść po uszy, sięgnij po „Czerwień” Małgorzaty Oliwii Sobczak, czyli pierwszy tom serii „Kolory zła”. To propozycja dla tych, którzy lubią polskie sprawy kryminalne i pełną zwrotów akcji fabułę pogłębioną o portrety psychologiczne bohaterów. Jeśli Ci się spodoba, w aplikacji Empik Go znajdziesz pozostałe części: „Czerń”, „Biel” czy najnowszy „Fiolet”.

A skoro już mowa o seriach, trudno pominąć serię z Joanną Chyłką Remigiusza Mroza, czyli „Bezprawie”, 20. tom. Powieści najpopularniejszego polskiego autora kryminałów w wersji audio zyskują dodatkowy wymiar – to gratka dla fanów, ale także dla osób, które jakimś cudem wciąż nimi nie zostały.

Audiobook szczególnie dobrze działa w przypadku takich długich serii, bo historię można rozłożyć na wiele dni i słuchać jej w małych porcjach.

A jeśli kryminały to nie twoja bajka?

Nie ma takiego gatunku, od którego trzeba zacząć. Wśród tysięcy tytułów dostępnych na rynku (w Empik Go jest ich ponad 240 tysięcy) znajdzie się coś dla każdego.

Dla osób, które lubią romantasy, oczywistym wyborem może być słynna seria „Dwór cierni i róż” Sarah J. Maas. Obszerna saga ma rzesze fanów na całym świecie, a w październiku pojawi się długo wyczekiwany 6 tom. Powieści Maas po polsku w abonamencie są dostępne wyłącznie w Empik Go.

Dobre w każdym wieku

Niezaprzeczalnie największym literackim fenomenem dla dzieci jest „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J.K. Rowling. To przykład historii, którą znasz na pewno z innych mediów, ale w wersji audio możemy odkryć ją na nowo – wspólnie z dzieckiem – tym razem za pomocą głosu i wyobraźni.

Z półki young adult warto polecić „Tunele”, słuchowisko, którego fabułę autorzy (Alicja Sokół i Ihnati Mozghunov) osadzili we Fromborku. To thriller z elementami fantastyki, w którym ożywają mroczne opowieści rodem z Warmii. Produkcja Empik Go wykorzystuje aktorską interpretację i rozbudowaną warstwę dźwiękową, by dotrzeć do słuchaczy w sposób mocno oddziałujący na zmysły. Dzięki takim audioserialom możesz szybko przekonać się, że głosy aktorów, muzyka, efekty i sposób montażu mogą stworzyć zupełnie osobny świat.

Książka w ruchu

Są też takie tytuły, które aż proszą się o słuchanie w ruchu.

„Na fali wspomnień” Magdaleny Witkiewicz można potraktować jako propozycję na spokojniejszy moment – spacer, podróż albo popołudnie, kiedy chcemy oderwać się od ekranu. To właśnie jedna z rzeczy, które w audiobookach są najbardziej przyjemne: nie musimy siedzieć w fotelu lub patrzeć na ekran, żeby być w środku historii. To nostalgiczna, letnia historia, w której można usłyszeć m.in. Joannę Brodzik.

Z kolei „Święto Karkonoszy” Sławka Gortycha to propozycja dla miłośników kryminałów, ale spodoba się także wszystkim fanom górskich wycieczek i tajemnic ukrytych głęboko w pamięci mieszkańców małych miejscowości. Akcja przenosi słuchacza między Jelenią Górą z 1948 roku a współczesnością, trzymając w napięciu do samego końca.

Niezależnie od tego, co wybierzesz, za pomocą audiobooka możesz zmienić zwykły spacer w wycieczkę pełną przygód lub emocji. Nagle dobrze znana trasa będzie jak wyprawa do innego miejsca i czasu.

Nie trzeba wybierać: książka, e-book czy audiobook

Wśród miłośników książek toczy się dyskusja: co lepsze – audiobook, ebook czy wydanie papierowe. Warto jednak zauważyć, że wszystkie trzy formaty zupełnie się nie wykluczają. W zależności od potrzeb można np. słuchać audiobooków w samochodzie, czytać książkę papierową przed snę, a czytnik napakowany ebookami zabierać w dłuższą podróż. Ostatecznie przecież liczy się historia i możliwość wejścia do jej świata, kiedy tylko zapragniesz.

W aplikacjach takich jak Empik Go granica między „czytaniem” i „słuchaniem” zaczyna się zacierać. Książka przestaje być przedmiotem, który trzeba mieć przy sobie. Staje się treścią, do której możemy wrócić wtedy, kiedy akurat mamy na to przestrzeń.

Najlepszy moment na audiobooka? Ten, który i tak już masz

Nie musisz zaczynać od mocnego postanowienia: „Od dziś będę słuchać audiobooków”.

Lepiej sprawdzi się metoda małych kroczków i powolnego wprowadzania historii do twojego planu dnia.

Następnym razem, kiedy będziesz na spacerze – włącz książkę. Kiedy utkniesz w korku – włącz książkę. Kiedy będziesz prasować – włącz książkę. A jeśli po pół godzinie złapiesz się na tym, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę do domu, żeby dowiedzieć się, co wydarzy się dalej, odpowiedź będzie już właściwie gotowa.

Najtrudniej jest zacząć. A potem nagle okazuje się, że książki można słuchać wszędzie.

Od tych tytułów możesz zacząć:

Słuchowisko na pierwszy raz:

„Rumor”, Robert Małecki

Dla fanów kryminałów:

„Czerwień”, Małgorzata Oliwia Sobczak

„Bezprawie”, Remigiusz Mróz

„Święto Karkonoszy”, Sławek Gortych

Dla fanów romantasy:

„Dwór cierni i róż”, Sarah J. Maas

Dla dzieci i młodzieży:

„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, J.K. Rowling

„Tunele”, Alicja Sokół, Ihnatii Mozghunov

Na spokojniejszy wieczór lub spacer:

„Na fali wspomnień” – Magdalena Witkiewicz

A później? Cóż. Są jeszcze m.in. takie bestsellery jak: „Chłopki” Joanny Kuciel-Frydryszak, „Przejścia” Natalii de Barbaro czy dziecięca klasyka w postaci słuchowiska z gwiazdorską obsadą, czyli „Przygody Baltazara Gąbki” Stanisława Pagaczewskiego. I właśnie w tym tkwi kolejna zaleta audiobooków: kiedy już znajdziesz swój gatunek, trudno narzekać na brak kolejnych historii.

Audiobook nie zabierze ci czasu na książkę. On sprawi, że w czasie, który już masz, zmieści się więcej historii.

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