Żurawski w roli Krzyżaka, Łabacz ściga agentów, a Bielenia ratuje Warszawę, czyli lato w Audiotece

Początek lata w Audiotece to trzy premiery, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od tego, czy szuka wakacyjnej przygody, mocnych emocji czy inteligentnej rozrywki. To propozycje idealne na urlop, weekendowy wyjazd czy codzienną drogę do pracy.

Na pierwszy ogień warto wybrać „Komtura” - komedię historyczną, która bawi się średniowiecznymi schematami.

Główny bohater, zwykły chłopak z Łomży, trafia do Zakonu Krzyżackiego i przez serię absurdalnych wydarzeń zostaje wzięty za legendarnego rycerza przysłanego z Rzymu. Dalej jest już tylko zabawniej. Pełno tu błyskotliwego humoru, nieoczywistych dialogów i bohaterów, których trudno nie polubić. To historia, która pokazuje, że średniowiecze może być jednocześnie widowiskowe i bardzo współczesne w sposobie opowiadania. Doskonały wybór na leniwe popołudnie na plaży, w hamaku czy podczas długiej podróży.

Jeśli lubicie współczesne historie o superbohaterach, ale z lokalnym charakterem, warto sięgnąć po „Biesa”.

Warszawa ma swojego zamaskowanego herosa, który pomaga potrzebującym, pojawia się znikąd i równie szybko znika. Z czasem okazuje się jednak, że znacznie groźniejszym przeciwnikiem od przestępców może być internet, dezinformacja i media społecznościowe. To dynamiczna, pełna zwrotów akcji opowieść z Bartoszem Bielenią w roli głównej, która udowadnia, że superbohater nie musi pochodzić z Nowego Jorku, żeby skutecznie ratować miasto. Idealna propozycja na rowerową wyprawę, spacer czy wielogodzinną podróż samochodem.

Miłośnicy mocniejszych emocji powinni natomiast zwrócić uwagę na „Wiedźmę”.

Akcja rozgrywa się na Bałtyku, gdzie tajemnicze zakłócenia sygnału GPS okazują się początkiem znacznie większej intrygi. W tle pojawiają się rosyjskie służby, wojskowy wywiad, sabotaż i walka z czasem. Na czele historii stoi kapitan Magda Tryniszewska, która próbuje odkryć prawdę o śmierci przyjaciela i uratować swoją jednostkę. To współczesny thriller z dużym rozmachem, świetnym tempem i filmową obsadą, w której znaleźli się m.in. Michalina Łabacz i Piotr Witkowski. Słucha się go jak dobrego serialu sensacyjnego, z tą różnicą, że można to robić podczas spaceru, biegania, podróży pociągiem czy relaksu na plaży.

Największą zaletą audio pozostaje jednak jego swoboda. Nie zatrzymuje wakacji, nie odciąga wzroku od krajobrazów i pozwala przeżywać historie dokładnie wtedy, kiedy mamy na nie ochotę. W samochodzie, na plaży, podczas górskiej wędrówki czy wieczornego spaceru, wystarczy wcisnąć „play”, a resztę zrobi wyobraźnia. Wszystkie seriale są już w całości dostępne w Audiotece, pierwsze odcinki są do wysłuchania bezpłatne w aplikacji oraz na www.audioteka.com.

Ładowanie...

Rozrywka.Blog Redaktor Rozrywka.Blog to serwis poświęcony rozrywce cyfrowej, popkulturze i kulturze, stworzony przez pasjonatów i blogerów z doświadczeniem dziennikarskim. Codziennie dostarczamy porcji informacji z branży serialowej, filmowej czy muzycznej. To stąd dowiesz się, co obejrzeć, na co wybrać się do kina, co przeczytać i czego posłuchać. Śledzimy serwisy streamingowe, analizujemy trendy i komentujemy premiery oraz wydarzenia ze świata rozrywki, kultury masowej i show-biznesu. Każdy autor ma własne zainteresowania i poglądy, w ramach redakcji zdarzają się polemiki. U nas liczą się opinia i dyskusja.