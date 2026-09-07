CANAL+ DLA MNIE, nie dla każdego. Znajdziesz swoją własną, ulubioną rozrywkę

Sobotnie wydarzenie było okazją nie tylko do pokazania nowej ramówki, ale też przedstawienia nowej platformy komunikacyjnej CANAL+. Jej hasło to "NIE DLA KAŻDEGO. DLA MNIE" i dobrze pokazuje, jak różnorodna jest oferta stacji.

Ewa Soroka, dyrektorka marketingu CANAL+, przyznała, że z boku oferta mogła ostatnio wyglądać dość… zaskakująco. Filmy, seriale, programy rozrywkowe, koncerty, LaLiga, dart, KSW… – Ktoś mógłby pomyśleć: "Co oni tam właściwie robią?". I to byłoby bardzo dobre pytanie. Dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. Chcieliśmy dowiedzieć się, co przyciąga waszą uwagę, co wciąga na dłużej niż jeden wieczór i co sprawia, że możecie powiedzieć: "To jest dla mnie" – mówiła Soroka.

CANAL+ nie jest dla każdego i o to chodzi

CANAL+ wychodzi z założenia, że nie trzeba dziś tworzyć oferty, która spodoba się absolutnie każdemu. Widzowie mają różne zainteresowania i różnie spędzają czas przed ekranem. – Dobra marka nie musi podobać się wszystkim w ten sam sposób. Każdy z nas korzysta z rozrywki inaczej. Ja na przykład potrafię w sobotę wieczorem, siedząc na kanapie w kapciach, wciągnąć się w galę KSW, a później obejrzeć koncert Quebonafide. I naprawdę nie potrzebuję, żeby ktoś to rozumiał – stwierdziła.

W podobny sposób nowe podejście tłumaczyła Adriana Sławińska, dyrektorka programowa CANAL+ Polska. – Każdy z nas szuka czegoś innego. Jedni kochają sport, inni szukają idealnej komedii romantycznej na wieczór, a jeszcze inni horroru czy konkretnego gatunku. My nie mówimy widzom, co mają oglądać. Dajemy im historie, które odpowiadają ich potrzebom, pasjom i emocjom. Nie tworzymy ich dla wszystkich. Tworzymy je dla konkretnego widza – mówiła. I faktycznie, trudno się z tym kłócić, patrząc na to, co CANAL+ przygotował na najbliższe miesiące.

Różnorodność oferty było widać już na samym wydarzeniu. Arkady Kubickiego zamieniły się

w kilka stref poświęconych produkcjom i sportom obecnym w CANAL+.

Fani sportu mogli sprawdzić się na piłkarskim boisku, pojeździć na żużlowym symulatorze, zagrać w darta czy wcielić się w komentatora sportowego. Po drugiej stronie czekały atrakcje dla fanów seriali. Można było zajrzeć do gabinetu Michała Holca z "The Office PL", wsiąść do charakterystycznego, żółtego Fiata Multipli Malcolma i Stomila z "Eskapady XD" i odwiedzić więzienną celę rodem z "Eksperymentu: Odsiadka". Jedną z największych atrakcji była jednak prawdziwa statuetka Oscara. CANAL+ pokazał nagrodę, którą Paweł Pawlikowski otrzymał za "Idę". Goście mogli zobaczyć ją z bliska, a nawet zrobić sobie z nią zdjęcie.

Nie zabrakło też sportowych trofeów. Po raz pierwszy w Polsce w jednym miejscu można było zobaczyć puchary związane z najważniejszymi rozgrywkami dostępnymi w ofercie CANAL+. W specjalnej strefie znalazły się trofea UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, PKO Bank Polski ekstraklasy i PGE Ekstraligi, a także puchar za zwycięstwo w walce oraz pas mistrzowski KSW.

Największe emocje budził puchar Premier League, którego przez cały wieczór pilnowało dwóch ochroniarzy z Anglii. Zgodnie z zasadami trofeum mogły dotknąć wyłącznie osoby, które w przeszłości zdobyły mistrzostwo Anglii. Spośród sportowych gwiazd obecnych na wydarzeniu takie prawo miał jedynie Petr Čech, czterokrotny triumfator Premier League z Chelsea.

"The Office PL" wraca. Będą też dwa nowe kryminały

Po atrakcjach przyszedł czas na konkrety. Na scenie Kamila Glińska i Remigiusz Kula przedstawili najważniejsze premiery i powroty zaplanowane na sezon 2026/2027. Jeszcze w listopadzie widzowie wrócą do biura Kropliczanki. Szósty sezon "The Office PL" przyniesie nowego bohatera – Roberta, którego zagra Michał Sikorski. Ekscentryczny pracownik z Warszawy szybko wplącze się w biurowe układy i walkę o władzę. W obsadzie ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Adama Woronowicza czy Vanessę Aleksander.

Na wiosnę 2027 roku zaplanowano natomiast "Eskapadę XD". Tomasz Włosok i Michał Balicki wrócą jako Malcolm i Stomil, ale tym razem zamiast kolejnych emigracyjnych perypetii czeka ich praca profesjonalnych audytorów zagranicznych.

Jeśli ktoś szuka czegoś zdecydowanie mroczniejszego, CANAL+ ma dwie nowe propozycje. "Gon" opowie o komisarzu cierpiącym na bezsenność i seryjnym mordercy, którzy wikłają się w niebezpieczną grę. W serialu wystąpią m.in. Marcin Sztabiński, Eliza Rycembel, Jędrzej Hycnar i Cezary Pazura.

Z kolei "Mille" zabiera widzów do odciętego od świata Milewa. Miasteczko ma jedną zasadę: może w nim mieszkać dokładnie tysiąc osób. Kiedy pojawia się ktoś nowy, ktoś z dotychczasowych mieszkańców musi umrzeć. W obsadzie znaleźli się Michalina Łabacz, Tomasz Schuchardt i Olaf Lubaszenko.

Grzegorz Krychowiak w kilku nowych rolach

CANAL+ nie stawia jednak wyłącznie na fabułę. Jedną z bardziej nietypowych nowości będą "Wilkołaki" – reality show oparte na popularnej grze planszowej. Jedenastu uczestników zostanie podzielonych na mieszkańców wioski i tytułowe wilkołaki, a potem rozpocznie się gra w zaufanie, sojusze i eliminowanie przeciwników. Gospodarzem programu został Grzegorz Krychowiak.

Były reprezentant Polski pojawi się także w "Drugiej połowie", gdzie po zakończeniu piłkarskiej kariery będzie szukał nowych pasji i sprawdzał się w zupełnie innych dziedzinach. Jednym z wyzwań będzie rapowanie pod okiem Quebonafide. Próbkę swoich możliwości Krychowiak dał już podczas "CANAL+ DLA MNIE". – Spędziliśmy nad tym kilka miesięcy, żeby to powstało i doszło do skutku. A zaskoczę was – ja nie umiem śpiewać. Ale prawda jest taka, że mój nauczyciel również nie umie – śmiał się Krychowiak, nawiązując do faktu, że Quebonafide, owszem, nie śpiewa, a rapuje.

Jesienią wróci także "Eksperyment: Odsiadka", tym razem w kobiecym wydaniu. Urszula Dudziak, Roksana Węgiel-Mglej, Julia von Steinhoff, Marta Linkiewicz, Katarzyna Paciorek (Kasix) i Danuta Martyniuk trafią do aresztu w Bartoszycach i sprawdzą, jak poradzą sobie w warunkach więziennych.

Do tego dochodzą koncerty Pezeta, Kaśki Sochackiej czy The Rolling Stones oraz kolejne zapowiedziane produkcje. "Prosta sprawa" doczeka się drugiego sezonu z Mateuszem Damięckim, powstanie też "Schronisko", czyli ekranizacja książki Sławomira Gortycha osadzona w Karkonoszach. Z trzecim sezonem wróci natomiast "Klangor" z Arkadiuszem Jakubikiem w obsadzie.

Premier League, Ekstraklasa i KSW. Kibice też mają na co czekać

Jeśli jednak ktoś należy do osób, dla których "NIE DLA KAŻDEGO. DLA MNIE." oznacza przede wszystkim sport, powodów do narzekania raczej nie znajdzie. Zresztą w Arkadach Kubickiego na zachętę pojawili się specjalni goście związani z piłką nożną. Patrick Kluivert, Petr Čech i David Ginola spotkali się z uczestnikami wydarzenia, a fani mogli zrobić z nimi zdjęcia, poprosić o autograf lub chwilę porozmawiać.

Mamy bardzo dużo piłki nożnej – Ekstraklasę, Ligę Mistrzów, ligę angielską i całą ligę hiszpańską. Mamy najlepszy żużel na świecie, mamy KSW, dart i żeński tenis. Naprawdę bardzo wiele rzeczy do oglądania – wyliczał Michał Kołodziejczyk, dyrektor CANAL+ Sport.

Miłośnicy sportów walki mogą już natomiast zaznaczyć w kalendarzu 19 grudnia. W Gliwicach podczas XTB KSW 124 Paweł Pawlak zmierzy się z Piotrem Kuberskim w walce unifikacyjnej o mistrzostwo kategorii średniej. Kuberski nie był zresztą jedynym zawodnikiem KSW, który pojawił się na evencie. Wśród gości znaleźli się także m.in. mistrz wagi półciężkiej Bartosz Leśko oraz pretendent do pasa wagi ciężkiej Arkadiusz Wrzosek. Przy strefie KSW można było zrobić sobie z nimi zdjęcie w towarzystwie Ring Girls.



CANAL+ pokaże też sport z mniej oczywistej strony. Jedną z nowych produkcji będzie dokumentalny serial o Wiśle Kraków, opowiadający o pierwszym sezonie "Białej Gwiazdy" po powrocie do Ekstraklasy.



Jedną z ciekawszych nowości jest "Hit the Mic. Zostań komentatorem!". To sześcioodcinkowy talent show dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił przy sportowym mikrofonie. Do castingu zgłosiło się ponad tysiąc osób, a zwycięzca otrzyma kontrakt z CANAL+ i szansę na rozpoczęcie kariery komentatora.



Michał Kołodziejczyk podkreślał, że dla uczestników nie była to tylko telewizyjna zabawa. – Okazuje się, że to zawód, który dla wielu osób jest takim marzeniem, trochę jak kiedyś zostać strażakiem albo kosmonautą – mówił. W finale uczestnicy będą musieli zmierzyć się z pozornie prostym zadaniem: skomentować mecz na żywo. Pierwsze dwa odcinki "Hit the Mic. Zostań komentatorem!" pojawią się 14 września w CANAL+ streaming i na antenie CANAL+ SPORT 3.

Patrząc na całą zapowiedzianą ofertę, hasło "NIE DLA KAŻDEGO. DLA MNIE." rzeczywiście pasuje tu całkiem nieźle. Jedni wybiorą KSW, inni "The Office PL" lub "Drugą połowę", a jeszcze ktoś odpali koncert zagranicznej gwiazdy. W końcu nie chodzi o to, żeby oglądać wszystko. Chodzi o to, żeby znaleźć coś swojego.

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