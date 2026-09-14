Disney+ realizuje nowy polski serial. Zapowiada się wyjątkowo

Biblioteka polskich produkcji w Disney+ za jakiś czas będzie bogatsza o kolejny tytuł. Do tej pory pierwszym (i jedynym) polskim serialem oryginalnym serwisu był "Breslau". Ten stan rzeczy niebawem ma się zmienić. Pojawiła się informacja, że platforma pracuje nad czymś zupełnie nowym. Co już wiadomo na temat serialu "Wszystko pod kontrolą", produkcji oryginalnej od Hulu?

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Wszystko pod kontrolą - nowy serial Disney+

"Wszystko pod kontrolą" to komediodramat, który koncentruje się na Poli i grupie jej najbliższych osób. Z opisu dowiadujemy się, że Pola marzy o tym, by się zmienić. Nie chodzi tu o drobne mankamenty, ale całokształt - dziewczyna chciałaby być po prostu inną osobą. Kiedy w jej życiu wydarza się coś niezwykłego, Pola decyduje się na wprowadzenie planu naprawczego, aby ujarzmić wszystkie swoje niedoskonałości. Przed widzami pozostaje postawione pytanie, czy główna bohaterka odkryje, że nie musi zmieniać się na siłę, ponieważ jest wystarczająco dobra dokładnie taka, jaka jest.

W roli Poli wystąpi Oliwa Drożdżyk ("All Eyes On Me", "Zajazd. Będzie się działo"). W obsadzie znaleźli się również m.in.: Monika Frajczyk ("Dobry chłopiec", "Zielona granica"), Nicolas Przygoda ("Czerwone maki", "Infamia") oraz Michał Sikorski ("1670", "Kos").

Za reżyserię odpowiadają Maria Zbąska ("Psubrat", "To nie mój film") i Jakub Piątek ("Pianoforte", "Aniela"), a scenarzystką serialu jest natomiast Lynn Kucharczyk ("Ma to sens", "Życie dla początkujących"). Serial wyprodukuje Opus TV, który jest odpowiedzialny za produkcję takich tytułów jak "Klangor", "Ultraviolet" czy "Idź przodem, bracie".

Data premiery, nawet ta przybliżona, nie jest jeszcze znana. Zdjęcia do serialu dopiero się rozpoczęły, a zatem dopiero za jakiś czas Disney+ ujawni więcej szczegółów na temat kolejnej polskiej produkcji oryginalnej. Do "Wszystko pod kontrolą" za jakiś czas dołączy również serial "Gra", który będzie miał dla odmiany mroczny klimat. Jedno jest pewne - subskrybenci mają na co czekać.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.