Fenomen, który łączy pokolenia?

Są takie dźwięki, które wystarczą, by natychmiast przenieść się w czasie. To dźwięk przychodzącej wiadomości na gadu-gadu, dźwięk modemu łączącego się z internetem, piosenka tytułowa do „Kaczych opowieści” a także … charakterystyczna melodia z pierwszego poziomu „Super Mario Bros.”. Dla jednych to wspomnienie dzieciństwa, dla innych początek fascynacji światem gier. Dziś, gdy gaming jest jedną z najważniejszych gałęzi światowej rozrywki, Nintendo pozostaje marką wyjątkową. Jej bohaterowie są rozpoznawalni niezależnie od wieku, a gry, które debiutowały kilkadziesiąt lat temu, wciąż inspirują kolejnych twórców i przyciągają nowych graczy.

Mario, Zelda i Pokémony – bohaterowie, którzy nie dorastają

Każdy z bohaterów Nintendo ma własną tożsamość, ale łączy ich charakterystyczne dla Nintendo podejście do projektowania: prostota zasad, intuicyjna rozgrywka i ogromna przestrzeń dla wyobraźni.

To właśnie dlatego w świecie Nintendo spotykają się dzieci, rodzice i dziadkowie. Jedni poznają Mario po raz pierwszy, drudzy wracają do niego po latach. Wspólna rozgrywka staje się okazją do dzielenia się doświadczeniami, a kultowe postacie międzypokoleniowym kodem porozumienia.

Nostalgia zajmuje w fenomenie Nintendo szczególne miejsce

Gry Nintendo często kojarzą się z konkretnym okresem życia: wakacjami spędzanymi przed telewizorem, pierwszymi przyjaźniami czy wspólnym graniem z rodzeństwem. To doświadczenia, do których można wrócić nawet po kilkudziesięciu latach i które dla wielu mają wartość znacznie większą niż sama rozrywka.

Co istotne, nostalgia nie oznacza wyłącznie przywiązania do przeszłości. Nintendo potrafi umiejętnie łączyć sentyment z nowoczesnością. Klasyczne postacie i rozpoznawalne motywy powracają w nowych odsłonach, zachowując swój charakter, ale dostosowując się do oczekiwań współczesnych odbiorców.

Okładka książki "Super Nintendo"

„Super Nintendo” to historia marki opowiedziana prosto z serca

Keza MacDonald, dziennikarka zajmująca się grami wideo i redaktorka działu gier dziennika „The Guardian”, od najmłodszych lat jest fanką gier Nintendo. Dlatego właśnie jej pasję czuć na każdej stronie książki. Autorka proponuje czytelnikom znacznie więcej niż chronologiczny przegląd kolejnych konsol i premier.

Jej publikacja to opowieść o ludziach, pomysłach i decyzjach, które ukształtowały jedną z najważniejszych firm współczesnej popkultury. MacDonald prowadzi czytelników od początków Nintendo w 1889 roku aż po współczesność, przyglądając się zarówno kultowym produkcjom, jak i mniej oczywistym momentom z historii przedsiębiorstwa.

Autorka przywołuje prywatne rozmowy z osobami, które współtworzyły historię Nintendo, w tym z Shigeru Miyamoto – legendarnym projektantem odpowiedzialnym za stworzenie Mario. Odwiedza również siedzibę firmy w Kioto, do której dostęp dla zachodnich dziennikarzy jest wyjątkowo ograniczony.

Książka pozwala spojrzeć na Nintendo nie tylko jak na globalną korporację, lecz także jak na miejsce, w którym przez dziesięciolecia rozwijano niezwykłą kulturę kreatywności. To historia twórców gotowych eksperymentować, podejmować ryzyko i szukać rozwiązań wykraczających poza obowiązujące w branży schematy. Ale przede wszystkim ludzi, którzy kochają to, co robią.

Ważnym elementem publikacji są również doświadczenia samych graczy. Bo historię Nintendo trudno opowiedzieć bez uwzględnienia emocji milionów osób, dla których jego gry stały się częścią osobistej biografii. W tym sensie „Super Nintendo” jest także opowieścią o nas samych – o dzieciństwie, dorastaniu i zmianach, jakie przynosiły kolejne generacje technologii.

Ładowanie...

Rozrywka.Blog Redaktor Rozrywka.Blog to serwis poświęcony rozrywce cyfrowej, popkulturze i kulturze, stworzony przez pasjonatów i blogerów z doświadczeniem dziennikarskim. Codziennie dostarczamy porcji informacji z branży serialowej, filmowej czy muzycznej. To stąd dowiesz się, co obejrzeć, na co wybrać się do kina, co przeczytać i czego posłuchać. Śledzimy serwisy streamingowe, analizujemy trendy i komentujemy premiery oraz wydarzenia ze świata rozrywki, kultury masowej i show-biznesu. Każdy autor ma własne zainteresowania i poglądy, w ramach redakcji zdarzają się polemiki. U nas liczą się opinia i dyskusja.