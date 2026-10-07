Nowa edycja Festiwalu Korelacje. Daria ze Śląska, Malcolm XD, Andrus, Wierzbięta, Uzdański w zaskakujących rolach

W programie tegorocznej edycji festiwalu znalazło się sześć ponadczasowych polskich filmów, w wersjach z autorskimi narracjami. Pięć z nich to premiery, które zaskoczą widzów i odkryją te produkcje na nowo: otwierająca festiwal „Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy z narracją Artura Andrusa; „Nie lubię poniedziałku" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego z narracją Darii ze Śląska; „Do widzenia, do jutra" w reżyserii Janusza Morgensterna z narracją Grzegorza Uzdańskiego; „Czarodziej z Harlemu" w reżyserii Pawła Karpińskiego z narracją Bartosza Wierzbięty oraz „Zaklęte rewiry" w reżyserii Janusza Majewskiego z narracją Malcolma XD. Szóstym tytułem jest „To tylko Rock" w reżyserii Pawła Karpińskiego z autorską narracją Doroty Masłowskiej - powtórka z edycji 2024. Tym samym w tym roku festiwalową interpretację zyskają dwa filmy tego reżysera.

Zaskoczyło mnie to, jak trudno jest czasami precyzyjnie, ale nie kwadratowo, opisać coś, co oczy uznają już dawno za fakt. Zdziwiłam się, ile smaczków zauważam przy entym oglądaniu tego filmu, które wcześniej mi umknęły. Chylę czoła dla twórców i ich koronkowej roboty



- mówi o pracy nad narracją Daria ze Śląska.

To ciekawe, jak ktoś ma tylko trzy sekundy na opowiedzenie, co się dzieje na ekranie. I wiadomo, że nie zdąży, a jednak się stara



- dodaje Artur Andrus.

Gala otwarcia Festiwalu Korelacje odbędzie się 26 listopada w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu. Będzie transmitowana do 10 kin w całej Polsce. Premierowe pokazy poprzedzone będą animacjami z autorskimi narracjami Mariusza Lubomskiego, Fisza, Antoniny Tosiek, Agnieszki Obszańskiej i Kamila Zająca, które powstały we współpracy z Kinomuralem – festiwalem sztuki nowych mediów. Prezentowane były we wrześniu na ścianach wrocławskiego Nadodrza w ramach projektu „Złanocka”. Po pokazach filmów odbędą się także spotkania z twórcami narracji oraz zaproszonymi gośćmi.

Zapowiedź programu

Dostępność na Festiwalu Korelacje

Festiwal Korelacje to nowatorskie wydarzenie w obszarach sztuki filmowej i kultury dostępnej. W tym roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej im. Anny Sienkiewicz - Rogowskiej w kategorii „Dostępność kultury filmowej”. Klasyki polskiej kinematografii prezentowane są podczas festiwalu w nowej formule - fabułom towarzyszy autorska narracja tworzona przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa. Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. Jest to rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny i pełen dystansu sposób, dzięki czemu wszyscy widzowie - w tym także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu – oglądają film oczami narratora. Festiwal Korelacje jest wydarzeniem w pełni dostępnym. Narracje w filmach prezentowane są w formie nagrań głosowych (pełniących funkcję audiodeskrypcji) oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących i niedosłyszących). Dodatkowo na polski język migowy (PJM) tłumaczone są spotkania po seansach.

Korelacje to nieoczywiste i unikalne połączenie świata kina oraz literatury. Narracje wyrastają z zasad audiodeskrypcji. Jednocześnie każda narracja prezentuje inny gatunek literacki i charakter. W poprzedniej edycji filmy z narracjami obejrzało ponad 2000 osób. Ta formuła co roku utwierdza nas w przekonaniu, że najpełniej doświadcza się kultury wspólnie. Cieszymy się, że do nas może przyjść każdy



- mówi Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje.

Dostępność podczas Festiwalu Korelacje nie jest dodatkiem, ale trzonem koncepcji autorskich narracji. Dążymy do tego, aby nie trzeba było o niej mówić - żeby po prostu była. I żeby wszyscy czuli się zaproszeni na wydarzenia, bez względu na swoje potrzeby w dostępie do nich



- podkreśla Natalia Daszek, producentka Festiwalu Korelacje.

Podczas poprzednich edycji w ramach festiwalu zostały zaprezentowane m.in. legendarne filmy w reżyserii Marka Piestraka „Klątwa Doliny Węży" z narracją Łony, „Wilczyca" z narracją Doroty Masłowskiej, „Rejs" Marka Piwowskiego z narracją Matyldy Damięckiej, „Seksmisja" Juliusza Machulskiego z narracją Macieja Kurowickiego czy filmy dokumentalne Władysława Ślesickiego z narracją Małgorzaty Lebdy.

Pokazy w Centrum Kultury Nowy Pafawag

Tegoroczna edycja Festiwalu Korelacje po raz pierwszy odbędzie się w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu. To wyjątkowe miejsce, w którym przenikają się działania artystyczne, ekspresja twórcza i poczucie wspólnoty - a przy tym przestrzeń o szczególnej historii, bo dla wielu wrocławian to właśnie DK Pafawag (nazwa historyczna) był miejscem pierwszego w życiu seansu kinowego.

Współpraca z Festiwalem Korelacje to dla Centrum Kultury Nowy Pafawag możliwość połączenia naszych doświadczeń w obszarze dostępności kultury z projektem, który w przemyślany i konsekwentny sposób poszerza dostęp do kina dla osób o różnych potrzebach. Zaangażowanie w festiwal jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju - chcemy tworzyć miejsce otwarte na różnorodność odbiorców, a jednocześnie włączać CKNP w ważne, ogólnopolskie inicjatywy, które wyznaczają dobre standardy uczestnictwa w kulturze



- mówi Emilia Domańska, specjalistka ds. PR i promocji CKNP.

ZAPOWIEDŹ PROGRAMU - CENTRUM KULTURY NOWY PAFAWAG

Filmy, które prezentowane na Festiwalu Korelacje pochodzą z zasobów Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie, właściciela portalu VOD 35mm.online. Projekt dofinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem Autorskich Narracji jest Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Organizatorami festiwalu są Fundacja Korelacje oraz Centrum Kultury Nowy Pafawag.

Program i bilety: www.korelacje.org.pl i www.cknp.pl.

O filmach:

„Zemsta" reż. Andrzej Wajda, narracja: Artur Andrus

Mur graniczny, dwóch zwaśnionych sąsiadów i jedna z najsłynniejszych kłótni polskiej literatury. „Zemsta” Andrzeja Wajdy to ekranizacja komedii Aleksandra Fredry z plejadą gwiazd: Janusz Gajos jako Cześnik, Andrzej Seweryn jako Rejent, Katarzyna Figura jako Podstolina i Roman Polański jako Papkin.

Podczas Korelacji film zyska nowy głos, czyli narrację Artura Andrusa, mistrza rymu, puenty i błyskotliwego żartu. Fredro pisał wierszem, Andrus też to potrafi. Spodziewajcie się, że mur między epokami okaże się zaskakująco cienki.

„Nie lubię poniedziałku" reż. Tadeusz Chmielewski, narracja: Daria ze Śląska

Warszawa 1971, poniedziałek - dzień, w którym nic nikomu nie wychodzi. Włoski przemysłowiec gubi się w mieście, milicjant kieruje ruchem z synkiem na ręku, delegat spółdzielni szuka części do kombajnu, a Bohdan Łazuka po dancingu nie może odpalić auta. Film Tadeusza Chmielewskiego to PRL-owska codzienność w krzywym zwierciadle.

Przez ten dzień prowadzi nas fryzjerka. Daria ze Śląska wciela się w Gabriellę Grzywkę, która ma dwa miesiące stażu w zawodzie i patrzy na świat przez pryzmat włosów: linia na jezdni jest zakręcona jak włos po ondulacji, a Łazuka stoi sztywniutko jak włos na finałach Miss Universum. Narratorka zagaduje bohaterów, zamienia kontrolę drogową w pokaz magii i… nie lubi przedziałków (oraz, rzecz jasna, poniedziałku).

„Do widzenia, do jutra" reż. Janusz Morgenstern, narracja: Grzegorz Uzdański

Gdańsk, koniec lat 50. Jacek (Zbigniew Cybulski), dusza studenckiego teatrzyku, ma kilka dni, żeby zatrzymać Marguerite (Teresa Tuszyńska), córkę francuskiego konsula, która jutro wyjeżdża. Debiut Janusza Morgensterna z muzyką Krzysztofa Komedy to jeden z najbardziej lirycznych filmów polskiej szkoły filmowej - bezwstydnie poetycki, jak mówi… narratorka. Bo tym razem film opowiada lalka. Szmaciana, ta sama, z którą Jacek rozmawia w pierwszej scenie. Grzegorz Uzdański oddaje jej głos: czuły, ironiczny, oczytany w filozofii i zakochany w Jacku bez wzajemności. Lalka zna tę historię do końca, komentuje flirt, klasę i zazdrość dzisiejszym językiem, rymuje do teatru rąk i coraz mniej udaje, że jej to nie wzrusza.

„Czarodziej z Harlemu" reż. Paweł Karpiński, narracja: Bartosz Wierzbięta

Tczew, schyłek PRL-u. Koszykarzom Stali grozi spadek z ligi, więc prezes Bączek leci do Nowego Jorku po gwiazdę - Abrahama Lincolna. Samolot ląduje nie tam, gdzie trzeba, delegacja wita nie tego, kogo trzeba, a w klubie nikt nie zna angielskiego. Lincoln poznaje cinkciarza, hotel robotniczy, talon na samochód i Monikę, studentkę anglistyki. Upomina się o niego też Unia Olsztyn. PRL oczami kogoś, kto nie rozumie z niego ani słowa - film Pawła Karpińskiego, który wraca na Korelacje po „To tylko Rock” z narracją Doroty Masłowskiej.

Po świecie Czarodzieja z Harlemu prowadzi swoją autorską narracją Bartosz Wierzbięta - dialogista, który nauczył Shreka, Osła i pingwiny z Madagaskaru mówić po polsku. Co człowiek od przekładania obcych światów na nasz zrobi z Amerykaninem w Tczewie?

„Zaklęte Rewiry" reż. Janusz Majewski, narracja: Malcolm XD

Klasyk polskiego kina, ekranizacja autobiograficznej powieści Henryka Worcella. Lata 30., luksusowa restauracja hotelu „Pacyfik”. Romek Boryczko (debiutujący na ekranie Marek Kondrat), chłopak ze wsi, zaczyna od szorowania talerzy piaskiem i krok po kroku pnie się w kelnerskiej hierarchii – pod okiem sadystycznego obera Fornalskiego (wielka rola Romana Wilhelmiego).

Na festiwalu zobaczymy film z premierową autorską narracją Malcolma XD, mistrza internetowych past i autora „Emigracji” oraz „Edukacji”. Pikolak właściwie nic nie umie, ale w tym przedsiębiorstwie nikomu to nie przeszkadza. Najwyżej go wyrzucą, jak tego poprzedniego - suchy, ironiczny głos Malcolma XD, pełen współczesnych skojarzeń, zamienia przedwojenną knajpę w korporację, a inicjację pomocnika kelnera w opowieść o pracy, hierarchii i mobbingu, którą znamy aż za dobrze. Gorzki dramat czy tragikomedia?

„To tylko Rock" reż. Paweł Karpiński, narracja: Dorota Masłowska

„To tylko Rock” był z jednej strony próbą wykorzystania popularności muzyki gitarowej - na ekranie pojawiają się m.in. Lady Pank, Oddział Zamknięty, punkowcy z Dezertera, a nawet zachodni desant w postaci grupy Classix Nouveaux – z drugiej zaś zaglądał pod podszewkę biznesu rozrywkowego, gdzie idealiści i buntownicy nie mieli szans w starciu z pazernymi cynikami, a nawet organizacja festiwalu rockowego (wzorowanego na Jarocinie) wymaga układów i łapówek. „W oparach papierosów i wódki toczy się brudna gra o wielkie pieniądze”, zauważa Masłowska. Jej autorska narracja, jak zawsze dowcipna i bez litości wyłapująca absurdy świata przedstawionego, pomaga wydobyć spod warstwy lekko zmurszałych rockowych przebojów prawdziwe ludzkie emocje i rozterki. Słuchając jej będziecie śmiać się do łez, lecz dostaniecie także coś do przemyślenia po seansie.

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