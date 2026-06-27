Najlepsze festiwale na wakacje 2026. Są też darmowe

Niektórzy z pewnością już od początku roku czekali na ogłoszenie line-upu na swoich ulubionych festiwalach i mają już plan na to, gdzie i kiedy się udać. Wiele osób ma już pewnie wybrane swoje szalone outifity i tylko czeka na to, by je ubrać i wyglądać bajecznie na festiwalowym polu. Jeśli jednak nie macie jeszcze skrupulatnie zaplanowanego terminarza, podpowiadamy, gdzie w tym roku warto spędzić muzyczny weekend.

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Najlepsze festiwale muzyczne na lato 2026 - lista

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Męskie Granie

Kiedy: 26 czerwca - 22 sierpnia

26 czerwca - 22 sierpnia Gdzie: Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa

Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa Strona festiwalu: Męskie Granie

Męskie Granie to jeden z najpopularniejszych polskich festiwali, który co roku przyciąga tłumy fanów. Sponsorowane przez markę Żywiec wydarzenie już od 16 lat łączy różnorodnych artystów, dzięki którym ze sceny rozbrzmiewają rozmaite gatunki, takie jak alternatywny pop, rock, muzyka elektroniczna czy nawet hip-hop. W tym roku Orkiestrę Męskiego Grania zasilają Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino, którzy wykonali aż dwa hymny: "Nareszcie" i "Tańczę". Oprócz tych artystów na scenach będzie można zobaczyć również takich wykonawców jak Sistars, Coma, Natalia Przybysz czy PRO8L3M w zupełnie nowych aranżacjach.

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Open'er Festival

Kiedy: 1-4 lipca

1-4 lipca Gdzie: Gdynia

Gdynia Strona festiwalu: Open'er Festival

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Początek lipca należy do Open'er Festivalu. Jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce odbywa się na lotnisku Gdynia-Kosakowo i trwa 4 dni. W tym roku na festiwalowych scenach - Orange Main Stage, Alter Stage i Tent Stage - wystąpią takie gwiazdy jak The XX, Calvin Harris, Nick Cave & The Bed Seeds, The Cure, Audrey Nuna, David Byrne, Ethel Cain, Clipse, Halsey, Anna Calvi, Horsegiirl, Idles, Jade, Zara Larsson, Pinkpantheress, Renee Rapp, Addison Rae, Sofi Tukker, Teddy Swims, The Afghan Whigs, Tomora czy Don West. Oprócz wzięcia udziału w koncertach będzie można skorzystać również z innych atrakcji. Open'er to jeden z najważniejszych przystanków na letniej festiwalowej trasie.

Audioriver Festival

Kiedy: 10-12 lipca

10-12 lipca Gdzie: Łódź

Łódź Strona festiwalu: Audioriver Festival

20. edycja Audioriver Festival, jednego z największych wydarzeń w Polsce, rozbuja wszystkich, którzy w tym roku przyjadą na wydarzenie do Łodzi. Czy warto? Z pewnością. Organizatorzy, jak co roku, zadbali o różnorodność pod względem muzyki i artystów. Na festiwalu pojawią się bowiem przedstawiciele i przedstawicielki muzyki elektronicznej i alternatywnej, wśród nich The Prodigy, Disclosure (DJ Set), Marlon Hoffstadt, Apashe & The Brass Orchestra, a także wielu innych reprezentantów muzyki elektronicznej.

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Mazury Hip Hop Festival 2026 Reborn

Kiedy: 16-18 lipca

16-18 lipca Gdzie: Giżycko

Giżycko Strona festiwalu: Mazury Hip Hop Festival

Mazury Hip Hop Festival pisze nowy rozdział największego hip-hopowego święta w Polsce. Organizatorzy zapowiadają, że 26. edycja ma być jeszcze mocniejsza niż kiedykolwiek - Reborn przyniesie nie tylko świeżą energię, ale również najmocniejszy line up i atmosferę, w której zanurzą się fani hip-hopowych brzmień. Na scenie wystąpią tacy artyści jak Bedoes 2115, PRO8L3M, Malik Montana, Avi, Kaz Bałagane, Guzior czy Jan-Rapowanie.

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OFF Festival

Kiedy: 7-9 sierpnia

7-9 sierpnia Gdzie: Katowice

Katowice Strona festiwalu: OFF Festival

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Na początku sierpnia fani nieszablonowych i charyzmatycznych artystów zbiorą się w Dolinie Trzech Stawów, by delektować się wyjątkową muzyką w ramach OFF Festivalu w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się na Śląsku już po raz 19. W tym roku na scenie wystąpią tacy wykonawcy jak Amyl and the Sniffers, Oklou, Earl Sweatshirt, Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, Current Joys, Clams Casino czy Chat Pile.

BitterSweet Festival

Kiedy: 13-15 sierpnia

13-15 sierpnia Gdzie: Poznań

Poznań Strona festiwalu: BitterSweet Festival

BitterSweet Festival to nowe wydarzenie na festiwalowej mapie Polski. Jego 2. edycja, podczas której będzie można uczestniczyć nie tylko w koncertach, ale również wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących, odbędzie się w poznańskim Parku Cytadela w połowie sierpnia. Na trzech scenach pojawi się ponad 40 artystów, w tym m.in. Gorillaz, Twenty One Pilots, Lorde, Charlotte Cardin, Meute, Paul Kalkbrenner czy Tom Odell.

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CLOUT Festival

Kiedy: 10-11 lipca

10-11 lipca Gdzie: Warszawa

Warszawa Strona festiwalu: CLOUT Festival

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CLOUT Festival to wydarzenie, którym powinni zainteresować się fani hip-hopu. Festiwal jest bowiem największym międzynarodowym rapowym wydarzeniem w Polsce, które gromadzi najpopularniejsze nazwiska z tego gatunku. Line-up na 2026 rok zapowiada się wystrzałowo - na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Wiz Khalifa, Skepta, Don Toliver, Ken Carson czy Nine Vicious.

Łódź Summer Festival

Kiedy: 24-26 lipca

24-26 lipca Gdzie: Łódź

Łódź Strona festiwalu: Łódź Summer Festival

Pod koniec lipca Łódź zamieni się w mekkę festiwalowiczów. Wszystko za sprawą imprezy Łódź Summer Festival, w której uczestnicy mogą wziąć udział zupełnie za darmo. Organizatorzy co roku dbają o to, by w line-upie nie zabrakło znanych polskich i zagranicznych gwiazd. W tym roku festiwalowicze będą mogli zobaczyć na scenie takich wykonawców i wykonawczynie jak: Timbaland, Mata, Sean Paul, PR8BL3M, Nocny Kochanek, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, Zalia czy Żabson.

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Pol'and'Rock Festival

Kiedy: 30 lipca - 1 sierpnia

30 lipca - 1 sierpnia Gdzie: Czaplinek-Broczyno

Czaplinek-Broczyno Strona festiwalu: Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival to organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka darmowy festiwal, który cieszy się ogromną popularnością. W tym roku odbędzie się on w dniach 30 lipca - 1 sierpnia na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskiem. Niedawno ujawniono już pełny line-up i wiadomo już, że festiwalowicze będą bawić do muzyki takich wykonawców i wykonawczyń jak: Kobranocka, Myslovitz, Nocny Kochanek, Wargasm, Voo Voo czy P.O.D.

Sunrise Festival

Kiedy: 30 lipca - 2 sierpnia

30 lipca - 2 sierpnia Gdzie: Kołobrzeg Podczele

Kołobrzeg Podczele Strona festiwalu: Sunrise Festival

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Sunrise Festival to z kolei wydarzenie dla fanów muzyki elektronicznej. Jest on organizowany w Kołobrzegu i potrwa od 30 lipca do 2 sierpnia. Gatunki, jakie można usłyszeć podczas tego festiwalu, to przede wszystkim house, trance, techno i szeroko pojęta elektronika. W tym roku będzie można usłyszeć takie gwiazdy jak Scooter, Milkwish, Skytech, Sound Rush, Cream czy Afrojack.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.