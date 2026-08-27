Nowa edycja Festiwalu Korelacje. Zemsta Andrzeja Wajdy na otwarcie

Ponadczasowa ekranizacja komedii Aleksandra Fredry "Zemsta" z niezapomnianymi kreacjami aktorskimi Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Katarzyny Figury, Romana Polańskiego, Daniela Olbrychskiego, Agaty Buzek i Rafała Królikowskiego, już od ponad 20 lat zachwyca widzów. W ramach Festiwalu Korelacje jeden z najważniejszych filmów w dorobku laureata Oscara Andrzeja Wajdy, zostanie zaprezentowany w nowej wersji, z autorskim komentarzem przygotowanym przez Artura Andrusa. Obecność "Zemsty" w programie Festiwalu Korelacje pozwala na nowo odkryć barwną adaptację dzieła Aleksandra Fredry. Pokaz filmu wpisuje się także w obchodzoną w tym roku 100. rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy.

"Zemsta" w nowej wersji

Dla Artura Andrusa nie jest to pierwsze zetknięcie się z Festiwalem Korelacje. Ma już na swoim koncie narrację do filmu "Chudy i inni" w reżyserii Henryka Kluby, który z powodzeniem został zaprezentowany podczas festiwalu w 2024 roku. O tym, w jaki sposób odczyta na nowo "Zemstę" i jej bohaterów, jakie odkryje niuanse i zaskakujące skojarzenia, widzowie przekonają się 26 listopada. Gala otwarcia Festiwalu Korelacje z udziałem Artura Andrusa, odbędzie się w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu. Będzie transmitowana do 10 kin w całej Polsce.

Wybrałem "Zemstę", bo napisał ją, na podstawie dokumentu znalezionego na zamku w Odrzykoniu mój krajan - urodzony w Surochowie koło Jarosławia. Miejsce urodzenia Fredry od miejsca mojego urodzenia dzieli 101 kilometrów. A postanowiłem, że poszukam jakiegoś filmu do 150 km. Z Soliny, w której się wychowywałem, do zamku Odrzykoń przez Brzozów jest 80 km. Dlatego jest mi tak blisko do "Zemsty". A poważnie... A po co poważnie? - mówi Artur Andrus

Festiwal Korelacje powraca

Festiwal Korelacje to nowatorskie wydarzenie w obszarach sztuki filmowej i kultury dostępnej, prezentujące klasyki polskiej kinematografii w nowej formule - fabułom towarzyszy autorska narracja tworzona przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa. Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. Jest to rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny i pełen dystansu sposób, dzięki czemu wszyscy widzowie - w tym także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora. Festiwal Korelacje jest wydarzeniem w pełni dostępnym. Narracje w filmach prezentowane są w formie nagrań głosowych oraz napisów SDH (dla niesłyszących). Dodatkowo na polski język migowy (PJM) tłumaczone są spotkania po seansach.

Korelacje to nieoczywiste i unikalne połączenie świata kina oraz literatury. Narracje wyrastają z zasad audiodeskrypcji, zawsze są napisy rozszerzone - które przydają się i mi, kiedy film np. nie jest odrestaurowany. Jednocześnie każda narracja prezentuje inny gatunek literacki - tak, jak z różnych gatunków wywodzą się sami narratorzy czy wybrane przez nich filmy. W tym roku zaczynamy jak u Hitchcocka - od trzęsienia ziemi, czyli „Zemsty” z narracją Artura Andrusa - a potem napięcie będzie już tylko rosło.

W poprzedniej edycji publiczność liczyła ponad 2000 osób - różnych i z różnymi potrzebami w zakresie dostępności, a u nas nie potrzeba dodatkowych zabiegów, aby uczestniczyć w seansach. Formuła co roku utwierdza nas w przekonaniu, że najpełniej doświadcza się kultury wspólnie - w gronie znajomych, wśród innych widzów na sali kinowej, z możliwością podzielenia się reakcjami. Cieszymy się, że do nas może przyjść każdy - podkreśla Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje

Podczas poprzednich edycji w ramach festiwalu zostały zaprezentowane m.in. legendarne filmy w reżyserii Marka Piestraka "Klątwa Doliny Węży" z narracją Łony, "Wilczyca" z narracją Doroty Masłowskiej, "Rejs" Marka Piwowskiego z narracją Matyldy Damięckiej, "Seksmisja" Juliusza Machulskiego z narracją Macieja Kurowickiego, "To tylko Rock" Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej czy „Dziecinne Pytania” Janusza Zaorskiego z narracją Filipa Springera.

Tegoroczna edycja Festiwalu Korelacje po raz pierwszy odbędzie się w Centrum Kultury Nowy Pafawag we Wrocławiu. To wyjątkowe miejsce, w którym przenikają się działania artystyczne, ekspresja twórcza i poczucie wspólnoty - a przy tym przestrzeń o szczególnej historii, bo dla wielu wrocławian to właśnie DK Pafawag (nazwa historyczna) był miejscem pierwszego w życiu seansu kinowego. Kultura i sztuka istnieją tu nie obok ludzi, ale dla nich i razem z nimi, zapraszając do udziału w pokazach filmowych, spektaklach, warsztatach czy koncertach.

Współpraca z Festiwalem Korelacje to dla Centrum Kultury Nowy Pafawag możliwość połączenia naszych doświadczeń w obszarze dostępności kultury z projektem, który w przemyślany i konsekwentny sposób poszerza dostęp do kina dla osób o różnych potrzebach. Zaangażowanie w festiwal jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju - chcemy tworzyć miejsce otwarte na różnorodność odbiorców, a jednocześnie włączać CKNP w ważne, ogólnopolskie inicjatywy, które wyznaczają dobre standardy uczestnictwa w kulturze - podkreślaEmilia Domańska, specjalistka ds. PR i promocji CKNP

Filmy, które prezentowane na Festiwalu Korelacje pochodzą z zasobów Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie. Projekt dofinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Wrocławską Wytwórnię Filmową. Organizatorami festiwalu są Fundacja Korelacje oraz Centrum Kultury Nowy Pafawag.

Więcej informacji: www.korelacje.org.pl i www.cknp.pl

Ładowanie...

Rozrywka.Blog Redaktor Rozrywka.Blog to serwis poświęcony rozrywce cyfrowej, popkulturze i kulturze, stworzony przez pasjonatów i blogerów z doświadczeniem dziennikarskim. Codziennie dostarczamy porcji informacji z branży serialowej, filmowej czy muzycznej. To stąd dowiesz się, co obejrzeć, na co wybrać się do kina, co przeczytać i czego posłuchać. Śledzimy serwisy streamingowe, analizujemy trendy i komentujemy premiery oraz wydarzenia ze świata rozrywki, kultury masowej i show-biznesu. Każdy autor ma własne zainteresowania i poglądy, w ramach redakcji zdarzają się polemiki. U nas liczą się opinia i dyskusja.