Grupa Polsat Plus zmienia strategię. Chce skupić się na mediach i telekomunikacji

Spółka zapowiada również rozwój oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych, nowe partnerstwa technologiczne oraz redukcję zadłużenia. Do 2030 roku chce też odbudować potencjał do wypłacania dywidendy.

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Polsat Plus chce postawić na to, co zna najlepiej

Nowa strategia Grupy Polsat Plus zakłada wyraźne uporządkowanie jej działalności. Spółka zamierza skoncentrować się na trzech obszarach: telekomunikacji, mediach i technologiach (TMT). Oznacza to zmianę dotychczasowego podejścia do biznesów związanych z energetyką odnawialną i nieruchomościami. Grupa rozpoczęła już przegląd opcji strategicznych dotyczących tych aktywów, zakładając, że docelowo przestaną one należeć do jej struktury.

Proces sprzedaży ma być prowadzony przy wsparciu banków inwestycyjnych. W pierwszej kolejności spółka chce znaleźć nabywców na mniej istotne aktywa, natomiast w przypadku pozostałych nie zamierza podejmować decyzji pod presją czasu. Najważniejsza ma być atrakcyjność ofert i korzyści dla akcjonariuszy. Pieniądze uzyskane z ewentualnych transakcji zostaną przede wszystkim przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia.

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Skupiamy się na tym, w czym jesteśmy najmocniejsi: mediach, telekomunikacji i technologiach. Mamy miliony klientów, wartościowe treści i aktywa, a dzięki partnerstwom strategicznym, prostszej i lepszej organizacji, wykorzystaniu AI, możemy lepiej wykorzystać ten potencjał i rozwijać się szybciej



- zapowiedział Maciej Stec, wiceprezes zarządu Grupy Polsat Plus.

Więcej usług dla klientów i rozwój oferty dla firm

Jednym z istotnych elementów strategii będzie dalszy rozwój modelu multiplay, czyli łączenia kilku usług w ramach jednej oferty. Chodzi przede wszystkim o usługi telekomunikacyjne, internetowe i dostęp do treści telewizyjnych. Grupa chce zachęcać obecnych klientów do korzystania z większej liczby produktów, a tym samym zwiększać ich lojalność i średnie przychody przypadające na użytkownika.

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Potencjał do rozwoju w tym obszarze jest spory. W pierwszej połowie 2026 roku z pakietów multiplay korzystało około 3,04 mln klientów, co stanowiło 54,6 proc. całej bazy. Pozostała część nadal korzystała z pojedynczych usług.

Równolegle Grupa Polsat Plus zamierza rozbudowywać ofertę dla klientów biznesowych. Wśród planowanych rozwiązań znalazły się usługi chmurowe, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, analiza danych i cyberbezpieczeństwo. Oferta ma być kierowana zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm oraz klientów międzynarodowych.

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Cztery strategiczne partnerstwa. Wśród nich YouTube i Google

W realizacji nowej strategii pomóc mają współprace z globalnymi firmami technologicznymi. Grupa Polsat Plus wskazała czterech partnerów: Cellnex, Vodafone, YouTube i Google Cloud.

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Współpraca z Cellnex ma przyspieszyć rozbudowę i modernizację infrastruktury sieci komórkowej Plusa. W 2027 roku operator planuje dysponować 3800 stacjami bazowymi 5G w paśmie 3,6 GHz. Długoterminowe plany zakładają natomiast rozwój sieci o ponad 5000 nowych lokalizacji do 2041 roku.

Partnerstwo z Vodafone ma przynieść korzyści przede wszystkim w obszarze usług dla biznesu oraz poprawy efektywności operacyjnej, w tym obsługi klienta. Google Cloud będzie wspierać rozwój usług chmurowych i rozwiązań AI, a także technologiczną transformację samej grupy.

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Z punktu widzenia widzów szczególnie interesująca może być współpraca z YouTube. Jej celem jest poszerzenie dystrybucji treści Telewizji Polsat w internecie i dotarcie do nowych odbiorców. Do serwisu mają trafiać materiały z biblioteki stacji, co ma również stworzyć dodatkowe możliwości zarabiania na publikowanych produkcjach. Nie oznacza to jednak zapowiedzi przeniesienia kanałów telewizyjnych do YouTube.

Sztuczna inteligencja ma usprawnić działanie grupy

AI będzie odgrywać istotną rolę nie tylko w ofercie dla klientów biznesowych. Grupa Polsat Plus zamierza wykorzystywać sztuczną inteligencję i automatyzację również w codziennych procesach wewnętrznych oraz obsłudze klienta. Plan obejmuje modernizację systemów informatycznych, ograniczenie kosztów i zwiększenie produktywności zespołów.

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Spółka chce w ten sposób uprościć swoją strukturę i poprawić efektywność działania. Wśród celów znalazło się także lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury, między innymi poprzez otwarcie sieci stacjonarnej w modelu hurtowym.

Mniej zadłużenia i powrót do dywidendy do 2030 roku

Nowa strategia obejmuje również konkretne założenia finansowe na kolejne lata. Grupa Polsat Plus przewiduje, że w latach 2026-2029 EBITDA segmentu TMT będzie spadać średnio o 2-3 proc. rocznie. Dla 2026 roku szacowany poziom EBITDA tego obszaru wynosi 2,9 mld zł. Ma to być okres intensywnych inwestycji, modernizacji infrastruktury i transformacji działalności.

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W kolejnych latach sytuacja ma się zmienić. W okresie 2029-2034 spółka zakłada średnioroczny wzrost EBITDA segmentu TMT na poziomie 4-6 proc. Nakłady inwestycyjne w tym obszarze mają wynosić od 6 do 8 proc. jego przychodów.

Istotnym celem pozostaje również poprawa kondycji finansowej całej grupy. Polsat Plus chce trwale obniżyć wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA poniżej 2,5, najpóźniej do 2030 roku. W połączeniu z uproszczeniem struktury działalności i poprawą wyników ma to pozwolić na odbudowanie potencjału do wypłacania dywidendy.

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Patrzymy na rozwój Grupy długoterminowo. Najpierw przeprowadzimy zmiany i inwestycje, które wzmocnią naszą konkurencyjność i stworzą podstawy do trwałego wzrostu EBITDA. Równolegle będziemy obniżać zadłużenie i poprawiać efektywność



- zapowiedziała Anna Miller-Pytlak, członkini zarządu i CFO Grupy Polsat Plus.

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