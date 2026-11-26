rozrywka Gry GTA VI czy promocja? Polscy gracze są gotowi czekać

Blisko 80 proc. polskich graczy uważa, że gry są zbyt drogie, a na atrakcyjną promocję są gotowi czekać niemal siedem miesięcy. Nawet w przypadku tak wyczekiwanych tytułów jak GTA VI cena pozostaje istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe. Polska wyróżnia się na tle innych krajów także popularnością PC i marketplace’ów. Jak pokazuje raport G2A.COM i Newzoo, podejście Polaków do cyfrowej rozrywki łączy pragmatyzm, poszukiwanie korzystnych ofert i przywiązanie do nawyków.