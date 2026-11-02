Harmonogram promocji - od Black Friday do Cyber Monday

Terminy w kalendarzu promocji

Black Friday przypada na piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, czyli czwartym czwartku listopada. W 2026 roku będzie to 27 listopada. Cyber Monday wypada w poniedziałek następujący po tym weekendzie. Obie nazwy pochodzą z USA, ale w Polsce większość sklepów rozciąga przeceny na cały tydzień, a niektóre prowadzą wyprzedaże nawet kilkanaście dni.

Część sklepów publikuje nowe limitowane oferty właśnie w Cyber Monday, a liczba sztuk w promocji bywa ograniczona. Dlatego przy elektronice i sprzęcie AGD warto mieć listę dwóch lub trzech modeli alternatywnych.

Jak sprawdzić, czy obniżka jest prawdziwa?

Przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus obowiązują w Polsce i wymagają, aby przy każdej obniżce sprzedawca podawał najniższą cenę z 30 dni poprzedzających promocję. Oznacza to, że przecena z 2000 zł na 1500 zł nie ma pokrycia, jeśli produkt przez ostatni miesiąc kosztował 1500 zł. Przed zakupem warto więc sprawdzić historię cen w porównywarkach.

Przy ocenie oferty pomocne są proste kroki:

porównanie ceny z historią w porównywarkach i na stronach producentów,

sprawdzenie, czy wskazany rabat dotyczy całego zestawu, czy tylko akcesoriów,

weryfikacja dostępności, czasu wysyłki i kosztów dostawy, które potrafią zniwelować obniżkę,

zwrócenie uwagi na warunki gwarancji i zasady zwrotu.

Opinie klientów jako źródło informacji

Opinie kupujących pokazują to, czego nie widać w opisie produktu: jakość wykonania, czas pracy baterii czy kompatybilność z innymi urządzeniami. Najbardziej wiarygodne są recenzje z zakupów zrealizowanych wcześniej, a nie tylko te napisane w dniu premiery. Warto zwracać uwagę na powtarzające się zarzuty, bo pojedyncza negatywna ocena często dotyczy przesyłki, a nie samego produktu.

Aktualne promocje na elektronikę i sprzęt AGD prezentuje specjalna sekcja internetowa Czarny Piątek. Zanim dokonasz zakupu, porównaj ceny w tym zestawieniu z wynikami w porównywarkach i sprawdź opinie o wybranych modelach.

Plan zakupów na tydzień promocji

Dobrze rozłożyć zakupy na kilka dni, zamiast gonić za każdą ofertą naraz. Poniższa kolejność ogranicza ryzyko przeoczenia najlepszych cen:

Na początku tygodnia przygotuj listę produktów z cenami referencyjnymi z porównywarek. W dniu Black Friday sprawdź oferty w kategoriach, które Cię interesują, i zapisz ceny. W weekend porównaj oferty różnych sklepów i przeczytaj opinie o wybranych modelach. W dniu Cyber Monday zrealizuj zakup, jeśli cena spełnia Twoje kryteria, i zachowaj potwierdzenia.

Po zakupie zapisz datę i numer zamówienia, bo terminy reklamacji liczy się od dnia otrzymania towaru.

Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).